“—Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. —¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? —No es eso, capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. —Y si te dejan salir del barco y se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad...?”.