La mala opinión de los clientes debe tener consecuencias. De esta manera, los ciudadanos llegaremos a recibir los servicios con la calidad por la que pagamos. No habrá trámites presenciales (con filas interminables y malas caras en ventanilla), no más firmas de puño y letra, no más sellos ni timbres, ningún funcionario le pedirá a un ciudadano que vaya a otra institución a traer una certificación, no habrá trámites innecesarios. Los servicios públicos digitales serán mucho más baratos y de mejor calidad.