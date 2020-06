El costo de instalación de la última milla de fibra no se ve por ningún lado, no lo cobran o no aparece en ninguna factura. Está escondido dentro del total del servicio. Esto, a pesar de que la ley de telecomunicaciones diferencia claramente entre el operador de la red (el que instala y mantiene la fibra) y el proveedor del servicio (el que provee Internet, pero hay muchos servicios posibles de brindar cuando la conexión es de fibra).