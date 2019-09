Pese a las buenas intenciones, los efectos de los subsidios estatales no siempre son los deseados. Puede ser que una parte llegue a manos de personas que no la necesitan porque suele haber algunos vivillos que se “cuelan” en la lista de beneficiarios. Incluso no falta gente sin escrúpulos haciendo negocio con los recursos de los programas de asistencia.