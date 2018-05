Finalmente, en cuanto a la pregunta de si el cambio en las anualidades afectaría derechos adquiridos, me remito a la sentencia 854-2017 de la Sala Segunda: ahí se analizó un reclamo por reajuste de salario, pues en 1994 la Dirección General del Servicio Civil varió la fórmula para el cálculo y el reclamante consideró haber sufrido por ello un daño económico. Los magistrados no le dieron la razón; al contrario, aceptaron como válida la variación realizada, y señalaron que el trabajador no tenía derecho “a la aplicación del mecanismo hacia futuro (es decir, a perpetuidad), porque no existe un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento”.