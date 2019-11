Los dos últimos gobiernos no favorecieron el TLC (pero no lo denunciaron); no se adhirieron a la Alianza del Pacífico; no atacaron otros puntos ciegos no mencionados en el PEN, como las gravosas formas de proteccionismo que persisten en la economía dual (agrícola, tributario, financiero, laboral, monopolios estatales) ni otras distorsiones que mancuernan la eficiencia, productividad y empleo. La discusión es qué hacer en el futuro: ¿Más mercado o más Estado? Voto por profundizar la liberalización en vez de abortarla o asfixiarla con abrasivas regulaciones.