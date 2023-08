El costo real de la desdolarización

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representaba más de la mitad de la producción económica y de las reservas de oro del mundo. El Reino Unido estaba efectivamente en bancarrota, con los restos del área esterlina unidos por controles comerciales y de capital.

Cuando la libra esterlina se hizo convertible en julio de 1947, debido a la insistencia de Estados Unidos, sucumbió a la abrumadora presión de la venta. El dólar, que estaba vinculado al oro a $35 la onza, se vio impulsado por la posición privilegiada de Estados Unidos dentro del recién formado Fondo Monetario Internacional, y rápidamente se estableció como la base del comercio y las finanzas mundiales.

Si bien EE. UU. representa hoy solo el 25 % de la producción económica mundial, el dólar sigue participando en casi el 90 % de todas las transacciones de divisas. Sin embargo, a pesar de su papel central en el comercio y los préstamos transfronterizos, la participación del dólar en las reservas de divisas del banco central ha caído del 72 % en el 2000 al 59 % en la actualidad.

Dadas las duras críticas recientes a la política monetaria de EE. UU. por funcionarios en China, Rusia, Brasil, Arabia Saudita y otros lugares, puede parecer que el reinado indiscutible del dólar está llegando a su fin, con consecuencias económicas globales de gran alcance.

Enemigo interno Copiado!

Es importante destacar que la mayor amenaza para el dominio del dólar no proviene de las alternativas competitivas, sino del propio gobierno de EE. UU. El reciente enfrentamiento sobre el techo de la deuda federal, que amenazó con desencadenar la inestabilidad financiera mundial, es un buen ejemplo.

La perspectiva de la repetición interminable de un conflicto partidista tan imprudente llevó a Fitch Ratings a rebajar la calificación crediticia del país de AAA a AA+, destacando las dudas sobre si los inversionistas globales pueden seguir confiando en la “plena fe y crédito del gobierno de EE. UU.”.

Pero una amenaza aún más inmediata para el dominio del dólar es su creciente militarización. Mientras que las sanciones lideradas por Estados Unidos han sido en gran medida ineficaces para cambiar el comportamiento de los regímenes autocráticos en Corea del Norte, Irán y Rusia, han infligido un daño económico considerable.

Y así como el uso excesivo de antibióticos alimenta la resistencia a los antimicrobianos, el uso excesivo de sanciones impulsa a los países objetivo, así como a los objetivos potenciales, a reducir su compromiso con el sistema financiero de EE. UU. Si bien esta evasión es costosa, los costos son triviales en comparación con los de, por ejemplo, congelar o incluso incautar las reservas del banco central. Destacados comentaristas estadounidenses han abogado por tales incautaciones en el caso de Rusia, para compensar a Ucrania por los horribles costos de la invasión.

No hay candidato Copiado!

Pero si el dólar perdiera su lugar privilegiado, ¿qué podría reemplazarlo? En la actualidad, el euro, que representa el 20 % de las reservas mundiales de los bancos centrales, es la única moneda que podría servir de manera realista como sustituto. Sin embargo, su atractivo se ve socavado por la fragmentación de los mercados nacionales de deuda soberana de Europa, así como por las dudas persistentes sobre la viabilidad a largo plazo de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido.

El renminbi chino, que representa menos del 3 % de las reservas globales, no es una amenaza seria para la hegemonía del dólar. Dado el deterioro de las protecciones legales de China, los estrictos controles de capital y los mercados de bonos relativamente subdesarrollados, de los cuales los inversionistas extranjeros obtuvieron un récord de $91.000 millones en el 2022, el renminbi aún está lejos de ser una reserva de valor creíble.

La internacionalización de la moneda se estancó hace una década cuando las entradas de capital impulsadas por las expectativas de una apreciación perpetua llegaron a su fin.

Por lo tanto, si bien el dominio continuo del dólar no debe darse por sentado, actualmente no existe una alternativa única viable. En cambio, muchos comentaristas han señalado el probable surgimiento de un mundo de “múltiples monedas” en el que el dólar juega un papel muy reducido. Sin embargo, ese mundo no es compatible con el sistema multilateral de comercio tal como lo conocemos.

Analicemos el trueque Copiado!

Sin duda, los países pueden eludir el dólar a través del comercio de trueque, utilizando productos básicos como el oro o el petróleo. Irak, por ejemplo, intercambia petróleo con Irán a cambio de gas natural. Pero los gobiernos no acumularán monedas para las que ni ellos ni sus ciudadanos tengan un uso práctico.

Por tanto, el desvanecimiento del dominio del dólar podría marcar la desaparición de una estructura altamente eficiente de comercio global en la que el flujo de bienes y servicios está determinado por el costo y la calidad. En cambio, este flujo reflejaría si un país exportador necesita un poco más o menos de una determinada moneda extranjera.

Una vez que los países abandonan la práctica de acumular divisas a través de superávits de cuenta corriente, se ven obligados a implementar restricciones comerciales y otras medidas distorsionadoras para mantener estables los saldos comerciales bilaterales.

Por eso, el dólar, a pesar de sus inconvenientes como moneda de reserva mundial, sigue siendo parte integral del sistema de comercio multilateral construido bajo el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 y su sucesor, la Organización Mundial del Comercio.

Aunque este régimen a menudo es criticado en los EE. UU. por ayudar a China a ascender a través de medios mercantilistas, ha desempeñado un papel fundamental en impulsar la innovación global, reducir costos y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza.

Si bien EE. UU. puede y debe hacer más, a través de una mejor educación y capacitación laboral, y redes de seguridad social más sólidas, para apoyar a los ciudadanos que quedaron atrás por la globalización, también debe garantizar que su moneda siga siendo lo suficientemente confiable como para continuar respaldando el comercio mundial.

Lo anterior significa poner fin a las prácticas arriesgadas periódicas por incumplimiento partidista y ejercer una mayor prudencia y moderación en el uso de sanciones financieras unilaterales.

Benn Steil es director de Economía Internacional en el Consejo de Relaciones Exteriores.

