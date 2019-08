Que el agasajo sindical tuviera lugar la misma semana en que los gremios de la CCSS se fueran a huelga, paralizaran equipos para el tratamiento del cáncer, dejaran sin alimentos a los enfermos en los hospitales y causaran la suspensión de miles de citas y cirugías —e incluso la posible muerte de un paciente—, fue una coincidencia que jamás debió permitirse. Sin embargo, el presidente insiste en que el diálogo “va teniendo buenos frutos”. El gobierno destaca su disposición a dialogar como la única forma de mantener una preciada “paz social”. El término no es más que un eufemismo para maquillar el chantaje criminal de los sindicatos, que en el último año demostraron no tener miramientos para cometer actos delictivos en defensa de sus gollerías. Lo del jueves no fue el lanzamiento de una jornada de entendimiento multisectorial, sino un acto de apaciguamiento gremial.