Otro principio es que el tipo de cambio debería ser neutro y reflejar la oferta y demanda de dólares, sin que medien manipulaciones del BCCR. Aquí empieza a complicarse la cosa. Se argumenta que el Banco Central ha impedido en los últimos años una devaluación natural del colón. También se ha dicho que al país han entrado muchos dólares producto de las distorsiones que causa la voracidad fiscal del gobierno, lo cual ha apreciado artificialmente el tipo de cambio. Los señalamientos merecen atención y haría bien el BCCR en demostrar a la opinión pública si tienen asidero o no. Pero no debemos caer en la tentación de creer que la reactivación depende de una devaluación, cuando las causas de la desaceleración económica y el aumento en el desempleo están en otras partes y han sido ampliamente identificadas: altos impuestos, elevadas cargas sociales, regulaciones asfixiantes, crecientes costos energéticos, entre otros. No está de más analizar el tipo de cambio, pero no perdamos el foco de las reformas estructurales que el país tanto necesita.