En inglés, the third rail of politics (“el tercer riel de la política”) es una metáfora para referirse al riel transportador de la electricidad de alto voltaje en algunos sistemas de tren. Quien lo toque de seguro morirá electrocutado. La expresión se usa para agrupar ciertos temas cuyo solo planteamiento equivale a un suicidio político. La torta, claro está, es que la mayoría de las veces se generan problemas que se van acumulando porque nadie tiene el valor de enfrentarlos por mero cálculo electoral.