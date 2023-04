Espera estar viva para el examen de mama en el 2026

¿Cuánto debe esperar mi salud para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) me atienda? Fue la pregunta que surgió cuando en reiteradas ocasiones intenté programar una cita por medio del EDUS. Desde hace meses, la Clínica Solón Nuñez cambia la forma de asignarlas.

Aunque me la dieron para las 3 p. m., en el consultorio médico fui atendida hasta las cuatro pasadas. Tuve que volver al día siguiente para entregar los papeles de los exámenes y ultrasonidos, ya que los empleados salen a las 4 p. m. Mi salud tiene que esperar hasta el 14 de octubre del 2026 un ultrasonido de mamas o que alguien falte a la cita. Espero llegar con vida.

Irina Chaves Jiménez, Hatillo

La comunidad indígena Dueri, en Pacuarito de Siquirres, donde viven mi mamá, mi abuela, mis tíos y otros familiares, carece de conectividad. Por ejemplo, una persona fue atacada por un roedor y fue imposible comunicarse inmediatamente con el 911.

Resolver el problema de señal sería un gran beneficio y brindaría la oportunidad de estar siempre comunicados, algo que los residentes de Dueri desean. Las personas quieren estar al tanto de lo que sucede fuera de la zona y estar en contacto con otra gente.

Eduardo Hernández Martínez, Siquirres

Al renovar la licencia de conducir en el BCR de Desamparados recibí un excelente trato y me la dieron a tiempo. El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, manifestó que el Banco seguirá dando el servicio, pero sin exclusividad, lo cual me hace pensar que ya tienen en mente pasarlo a manos privadas. Sería un desacierto. Y, si así fuera, me temo un posible compadre hablado.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

La respuesta que dio María Briones Méndez, de la Contraloría de Servicios del BCR, el 16 de abril, no se ajusta a la verdad, porque no contestaron mis cuestionamientos de fondo ni mis inquietudes sobre la asamblea del 24 de marzo, por ejemplo.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Es hora de que la Junta de Protección Social se preocupe por los ciudadanos comunes, que son los que proveen los millonarios recursos a la institución. Debe tomar medidas drásticas contra la mayoría de los vendedores de lotería que, sin ningún control y a vista y paciencia de las autoridades, se aprovechan del ciudadano que a duras penas compra sus pedacitos con la fe de salir de su precaria situación.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Es inaceptable que el BCR me programe la cita de renovación del pasaporte para julio. ¿Cómo será el país competitivo con una ineficiencia como esta? ¿Por qué el mal servicio al cliente? Bien haría el gobierno en quitarle la exclusividad si no puede garantizar una mejora.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

En todo el asunto referido a la contratación del Sinart por Acueductos y Alcantarillados, ¿por qué necesita servicios publicitarios un monopolio del gobierno, cuyos precios están regulados?

David R. Garret Morton, Escazú

El INS gastó ¢70 millones en una actividad de gala con la intermediación del Sinart. Un consultor ganó ¢7,7 millones por una charla de una hora, más viáticos y tres días de hotel. El Sinart recibe ¢6,6 millones por contratar a un proveedor.

El Ministro de Hacienda anda todos los días en los pasillos de la Asamblea Legislativa rogando para que le aprueben proyectos con el fin de cumplir con los compromisos del Estado y la presidenta del INS se gasta tal cantidad. Si fuera una empresa personal o familiar, sacaría el dinero de su propio bolsillo.

Guillermo Vargas González, Curridabat

