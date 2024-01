Entre toros, política e improvisados

Las fiestas taurinas son totalmente diferentes a las corridas de toros españolas o mexicanas, ya que en estas últimas, el torero es el protagonista y el toro la víctima. Aquí, el “improvisado” es el motivo de la fiesta.

En la política nacional, han surgido “improvisados”, y por ahora, el liderazgo lo ostenta un hombre conocido como Choreco, que se jacta de haber colocado en Zapote al gobernante de turno y de ser su amigo y consejero.

¿Quién es este Rasputín que, como presidente de un partido que no pudo inscribir candidaturas a alcaldes y síndicos por negligencia, se atreve a culpar al TSE por su impedimento de participar en las elecciones municipales? Creo que Choreco, en el caso que menciono, no es sinónimo de averiado, sino de peligro para la democracia.

Tiempo perdido

El momento oportuno para que Marta Esquivel impulsara la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya ha pasado; ¡debería renunciar! Actualmente, presenta recursos de amparo y consultas al Mideplán, pero es necesario evolucionar.

En mi experiencia, no cumplió ni como funcionaria ni como ejecutiva. Sus acciones parecen añadir otro obstáculo para las mujeres que luchamos por destacar en nuestro género, demostrando nuestras capacidades profesionales y éticas. La gestión de Marta Esquivel deja mucho que desear. Su renuncia sería beneficiosa para todos.

Respetar las leyes

A Rodrigo Chaves no parece gustarle que la Contraloría General de la República controle sus movimientos financieros, como los relacionados con Racsa, Ciudad Gobierno y otros más. Es momento de que viva en un país donde se respeten las leyes y no se crea el dueño supremo. A pesar de que sus seguidores ya han rechazado varias de sus ideas, parece no comprenderlo.

Fundación de Cartago

El 29 de noviembre de 1540, el emperador Carlos V creó la provincia de Cartago con límites precisos y designó al capitán Diego Gutiérrez como su gobernador. Este hecho marcó la primera aparición del nombre Cartago en el Nuevo Mundo. La provincia abarcaba un territorio extenso, incluyendo lo que hoy es Costa Rica, toda la costa atlántica de Nicaragua, una parte importante de Honduras, y al sur limitaba con el ducado de Veraguas, profundizando en lo que hoy es Panamá.

Estos límites originales de la provincia de Cartago nunca fueron modificados ni derogados, lo que implica que la Cartago de aquel entonces perdió la mayoría de sus territorios debido a la falta de defensores. A la nueva provincia se le llamó Cartago para evitar confusiones con el nombre de Veragua, como era conocida anteriormente.

La importancia de esta designación llegó a tal punto que el propio Gutiérrez, en una de sus primeras disposiciones como gobernador, emitió una ley que prohibía llamar a su gobernación Veragua, estableciendo como pena 100 azotes para quien infringiera la ley.

Falta de respuesta

He intentado comunicarme en seis ocasiones con alguien del Departamento de Cobros de Davivienda para obtener explicaciones sobre el cargo adicional de $300 en mi cuenta de ahorros por un crédito prendario. A pesar de mis intentos, no he recibido respuestas y las promesas de devolver la llamada no se han cumplido.

