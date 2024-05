Dos años sin recibir excedentes de Coopeservidores

Los excedentes son la parte esperada por los asociados, producto de nuestros ahorros y créditos. Cualquiera que sea la suma, sin embargo, no llegará. Y lo peor es que en Coopeservidores no me dan explicaciones. Uno se entera por terceros. Llegar a una asamblea donde se toman las decisiones es imposible. Las cooperativas mantienen una toma de decisiones muy restringida y poco comunicativa. Uno se pregunta si los gerentes y puestos altos recortan sus salarios, financiados con nuestro sudor del ahorro. Las malas políticas financieras las pagamos los asociados.

