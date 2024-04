Credix embarga salario a persona que no le debe nada

Meses atrás, Credix envió a mi hermano una advertencia de embargo sobre su salario por una cuenta inexistente. Después, la entidad financiera aceptó que hubo suplantación de identidad y que realizaron la transferencia a otra persona. Le recomendaron denunciarlo en el OIJ, y así lo hizo, pero le tienen embargado injustamente el salario. La financiera no ha demostrado voluntad en corregir el problema.

José Manuel Bustos Cascante, Desamparados

Basura en la Circunvalación

Coincido plenamente con el comentario de Ronald Matute (12/4/2024). Es urgente “resucitar” a Jacinto Basurilla y emprender una campaña estatal contra la incorrecta disposición de los residuos sólidos. El basurero en la Circunvalación y en algunos sitios urbanos y costeros es deprimente y vergonzoso, y denota mala educación y falta de conciencia ambiental en cientos o miles de costarricenses que no tienen claro el impacto de los malos hábitos ambientales en sus propias vidas.

¿Por qué quienes planifican la corta de maleza en las carreteras no pueden coordinar con una cuadrilla de limpieza que retire los desechos? La teoría de la ventana rota se aplica también al ornato y aseo ambientales, y así como un entorno sucio, deteriorado y descuidado promueve comportamientos delictivos, uno aseado favorece lo contrario.

Fernando E. Feoli Araya, Moravia

Otra promesa truncada

Es inconcebible que el ministro de Agricultura culpe al Incopesca del desastroso manejo y ejecución del préstamo de $75 millones y que no suceda nada.

Si el jerarca del Incopesca y su equipo son los únicos responsables, el ministro debe tomar las medidas correctivas. Nunca es tarde para una purga o cambiar de ruta. El país necesitaba con urgencia ese dinero.

Lo sucedido es un retroceso y una demostración del poco interés en el Incopesca, institución que debe velar por el desarrollo y fortalecimiento de la actividad pesquera. ¿Cuándo la elección de personas menos aptas para ocupar cargos públicos dejará de ser una constante y podremos volver a confiar en las instituciones y el liderazgo que nos diferenció durante muchos años y nos hizo ejemplo de desarrollo y equidad?

Franco Alvarenga Odio, San José

Irrespeto

Las dos diputadas del Partido Liberación Nacional que viajaron a Rusia irrespetaron a nuestro pueblo y nuestra democracia. Es como ir a Venezuela, Cuba, Nicaragua o Corea del Norte. Es también como ir a pasear.

Jorge A. Pérez Barboza, San José

Respuesta de Walmart

A Claudio Ghirardi Vendramini, le solicitamos datos más detallados sobre su inquietud, los cuales puede enviarnos al correo sac@wal-mart.com.

Mónica Elizondo Mora, subgerenta de Asuntos Corporativos de Walmart Costa Rica

Lenguaje soez

Cuando veo un programa de deportes, cuyo productor pone ante su audiencia personas que se expresan con lenguaje soez, mientras ven un partido que no se trasmite y comentan resultados con frases nada cultas o aceptables, me pregunto si el productor cree que la colectividad es ciega y no se da cuenta de lo malo que resulta el programa.

Es política de La Nación no publicar ofensas por este medio, lo cual me parece acertado, pero ¿quién nos defiende de lo ofensivo en programas de este tipo?

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe

