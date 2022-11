Cartas: Salario sigue embargado

Mi salario fue embargado por el BAC hace varios años, pero nunca me notificaron. Fui al juzgado a averiguar, y dicen que la deuda fue pagada en el 2018 y el BAC debe devolverme el dinero que me siguen rebajando.

Fui a las oficinas del BAC y en su sistema no aparece el embargo. Quedaron en llamarme y no lo hicieron. Les envié un mensaje por Messenger y nada que resuelven. Necesito que me reintegren todo el dinero que dedujeron durante todos estos años.

Gabriela Arias Quesada, Hatillo

Cuenta al día Copiado!

Recibí varios mensajes de texto enviados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde me indican que mi servicio Kölbi HFC será suspendido porque hay facturas pendientes de pago. Estoy al día, la empresa debería tener mejores controles para no molestar a los clientes con advertencias infundadas.

Luis Guillermo Valverde Rivera, San Vicente de Moravia

Atención esmerada Copiado!

El mejor equipo de cardiólogos me operó en el Hospital México hace varios años. Por residir en Heredia, solo en dos oportunidades conseguí citas de control en el mismo centro médico, las demás veces que lo intenté me dieron excusas; sin embargo, para mi buena fortuna, soy paciente del Ebáis Las Cruces, donde con gran calor humano y profesionalismo se preocupan por mí.

Me suministran mensualmente mis medicamentos, me hacen exámenes generales y me llaman periódicamente para saber sobre mi salud. El personal es fuera de serie. Por ejemplo, tuve chequeo médico esta semana, me realizaron un electrocardiograma, me programaron varios exámenes y me dieron cita para el 2023. Es una bendición que exista gente de su calidad, gracias a todos los miembros del centro de salud. El éxito será siempre su compañero.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Cables en postes Copiado!

Vengo denunciando a las cableras por dejar rollos de alambre colgando o amarrados a los postes. Leí la carta de Galo Vicente Guerra Cobos sobre el mismo problema. No veo a la defensora de los habitantes salir a caminar para proteger a los ciudadanos de un posible desastre. No todo debe ser denunciado. La invito a venir, particularmente a mi cantón, Montes de Oca, pero debe recorrer todo el país.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Quiebra de Japdeva Copiado!

Dice el presidente, Rodrigo Chaves, que no está dispuesto a salvar a Japdeva inyectándole más dinero. Las personas medio informadas sabemos que Japdeva no necesita ser salvada, sino que el gobierno se atenga estrictamente a la letra de la concesión otorgada a APM Terminals. En el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) el MOPT, de forma unilateral e ilegal, ordenó que toda la carga pasara a la empresa privada.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), mediante orden del MOPT, llevó a Japdeva a la quiebra. APM Terminals solo debe atender los buques celulares, pero los gobiernos, incluido el actual, mantienen la medida ilegal, y Japdeva ya no tiene que descargarlos.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.