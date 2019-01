También dice Avendaño que no están patentadas o registradas. No podrían estarlo porque no son materia patentable, que pertenece al área de propiedad industrial. Tampoco se requiere registrar la obra para adquirir el derecho sobre esta porque el derecho de autor se adquiere por el solo hecho de la creación de la obra y el registro es solo un proceso declarativo que garantiza la seguridad jurídica del autor. Insto al diputado Avendaño a estudiar las leyes 6683 y 6867 para que plantee argumentos con cognición.