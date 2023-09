Carretera nueva ya está destruida

En setiembre del 2022, las autoridades de la Municipalidad de San Carlos y del Conavi anunciaron la finalización del asfaltado de 27 kilómetros de la ruta 227, que comunica los poblados de Buenos Aires y Coopevega, en San Carlos, obra estimada en ¢500 millones.

El sábado, un amigo, empresario italiano, me solicitó que lo acompañara a su finca en Coopevega de Cutris. Para nuestra desilusión, la carretera se encuentra destruida, no con huecos, sino destruida. ¿Con qué criterio técnico se recibió la obra a la empresa a la que se le adjudicó? ¿Fue sancionada por incumplimiento? ¿Hay empresarios o funcionarios denunciados penal o civilmente por el trabajo realizado con fondos públicos?

Carlos Manuel Arroyo Rojas, San Carlos

El gobierno

La matanza entre narcos no se soluciona viendo como se matan entre ellos, nos afecta a todos, al turismo, la imagen mundial, la seguridad, etc. Hoy no es tan fácil encontrar un trabajo, y menos un segundo, como el ministro Nogui Acosta propone.

Cualquier programa de educación debe estar a disposición de todos para que lo evaluemos, de lo contrario es puro humo. Es obligación responder adecuadamente cuando se consulta a un funcionario, no es válido el silencio. Para eso se les paga. Con sus actuaciones, están dejando en mal las universidades donde estudiaron.

Arnoldo Fernández Miranda, San José

Reciclaje

La Contraloría de Servicios envió un correo electrónico el 25 de agosto a Álvaro Valerín, de la Municipalidad de San José, para la recolección de materiales para reciclar. Me indicaron que me llamarían para darme las instrucciones, pero no lo han hecho. Me sorprende cómo es posible que haya que inscribirse para recoger materiales reciclables. ¿A quién debo acudir para que atiendan mi solicitud?

Fernando Hidalgo Arias, San José

Verdura dañada

He notado algunos productos dañados y hasta podridos en el Walmart de Guadalupe. Soy cliente frecuente los fines de semana. El 9 de setiembre, por ejemplo, vi chayotes empacados, limones mandarina en mallas, yuca, vainicas y plátanos maduros que no se podían comprar, Si no se venden como de primera calidad, deberían separarlos, no mezclarlos.

Álvaro Olivier Ramírez Espinoza, Calle Blancos

Presidente argentino

El presidente argentino, en su discurso en la ONU, insistió en que Estados Unidos debe eliminar los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela que, según él, condujeron a más de dos millones de venezolanos a dejar el país.

Alberto Fernández parece olvidar que Venezuela es gobernada por un dictador que mancilla los poderes del Estado, encarcela a opositores, viola derechos humanos e impide elecciones libres. Familias enteras, con sus mochilas, pocos dólares en los bolsillos y niños en brazos deciden aventurarse por la selva del Darién.

Argentina elige presidente el 22 de octubre. Los votantes deben analizar en cada candidato los conocimientos, experiencia y honestidad (qué bien que Cristina decidió no participar), porque nuestro país ya no aguanta más pobreza e inflación, ni la gigantesca planilla estatal. Es momento de desactivar este tipo de compadrazgos ideológicos y elegir mejor a los amigos del país. Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Atención posventa

Mi esposa compró un vehículo en la agencia del Grupo Q en Liberia, a pesar de experiencias negativas anteriores con el taller Autopits, encargado del mantenimiento.

Hasta para una corrección menor nos obligan a dejar nuestro vehículo y retirarlo 24 horas después, no obstante haberles indicado que vivimos a más de cien kilómetros del taller y que soy adulto mayor; además, nos entregaron el vehículo con algunos inconvenientes.

German Alfaro Murillo, Nicoya

