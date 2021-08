NoComaCuento: Video miente al señalar que test de antígeno se puede alterar con agua para dar positivo

No es un 'falso positivo' La prueba que el sujeto enseña en cámara, luego de depositarle varias gotas de agua, no muestra un resultado positivo, sino uno inválido.

Es mentira que las pruebas de antígeno puedan manipularse para que detecten falsos positivos de covid-19 en el agua.

Circula en Internet un video grabado en España en el que un supuesto funcionario sanitario demuestra cómo “falsear” un examen de antígeno.

Sin embargo, la interpretación que hace el hombre sobre el dispositivo es errónea: la prueba que le muestra a la cámara no despliega un resultado positivo, sino uno inválido.

El sujeto, quien viste un uniforme celeste, dice: “vamos a demostrar cómo se puede falsear un test de covid. Lo primero y necesario, un vaso con agua”.

A continuación, él toma una jeringa, abre un kit de prueba y deposita cinco gotas del líquido que cargó en la jeringa. En el dispositivo empieza a aparecer una mancha de color rojizo y una única línea junto al lugar en el que está marcada una letra T.

“Y como pueden ustedes ver, tenemos un precioso positivo en antígeno de covid, con cinco gotitas de agua”, termina el hombre.

Tal afirmación es falsa.

Método incorrecto y lectura equivocada

A diferencia de las pruebas de PCR, los tests de antígeno no detectan la genética del virus SARS-CoV-2, causante de la covid-19; sino que busca proteínas virales.

Son exámenes más rápidos, que dan el resultado en cuestión de horas porque no requieren un laboratorio de biología molecular. Su confianza, sin embargo, no es tan alta como las PCR.

En algunos países, como en España, las farmacias venden kits para autodiagnóstico, similares a las pruebas caseras de embarazo.

Así se lee de manera correcta un test de autodiagnóstico de covid-19 Información tomada del sitio web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): https://bit.ly/3g7ofdz

Según explicó el medio de comunicación Newtral, el producto incluye un hisopo, el cual debe girarse varias veces alrededor de la pared nasal. Luego, el hisopo se moja en una solución reactiva; se depositan varias gotas de ese líquido en la consola de la prueba y se dejan pasar 15 minutos, al cabo de los cuales, puede revisarse el resultado.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) explica, en su sitio web, la forma correcta de interpretar la información que muestre el dispositivo.

Para que el resultado sea válido, debe aparecer una línea de control, junto a la letra “C” marcada en la consola. Si también se dibuja una línea junto a la letra “T”, el resultado es positivo. Si no se despliega una línea adicional, es negativo.

“Si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C. La prueba no es válida y debes repetirla”, dice la AEMPS.

En la prueba que enseña el hombre del video, solo aparece una línea en la “T”, sin la marca obligatoria en la “C” . Además, él no siguió el protocolo de uso correcto del kit. Por lo tanto, el resultado que enseña, no es positivo, sino inválido.

Redacción Médica informó de que la Consejería de Salud local abrió una investigación contra los funcionarios que grabaron el video fraudulento, quienes, en apariencia, trabajan en el Hospital Universitario Virgen Macarena, de Sevilla.

Fuentes consultadas:

-Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19

-Newtral: Nos preguntáis por los test de antígenos que dan positivo con agua, cerveza o refrescos: están mal hechos

-Redacción Médica: El SAS localiza a los sanitarios que falsearon test Covid usando agua

