“Hasta me da risa lo que... (se ríe). No puedo evitar que me dé risa lo que ha hecho que nos convirtamos en tendencia (en Twitter) porque, a ver, o sea, cualquiera con dos dedos de frente sabe que esa publicación es una publicación que es una sátira, una broma, tiene un nivel de sarcarmo importante, proviene de una página provida.