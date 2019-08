“Marcho por defender la vida, es un regalo de Dios el poder nacer, el poder vivir. Todas las personas tienen derecho a realizar su vida y los demás no tienen derecho a coartarlo. Por ejemplo, mis hijos son personas distintas. Cada uno tiene su forma de pensar, cometerán errores y tienen virtudes, pero mi vida no sería la misma si no existieran. Me opongo al aborto”, manifestó Mora.