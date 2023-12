Ulises Segura brilla en Saprissa y también en ‘Call of Duty’

Ulises Segura, reconocido por su destreza con el balón en el terreno del fútbol, ha revelado en los últimos años un pasatiempo que lo acompaña desde su infancia: los videojuegos.

El mediocampista no se queda solo con la adrenalina que acompaña ser parte de la planilla del Deportivo Saprissa, sino que también es un entusiasta gamer, con habilidades destacadas en Call of Duty, uno de los videojuegos más populares del planeta, con el cual realiza transmisiones para compartir con sus seguidores.

“Los videojuegos toda la vida me han gustado y por dicha he salido bueno”, dice entre risas el volante, contando de paso que, en este pasatiempo, ha encontrado un gran alivio en tiempos difíciles.

Ulises Segura, volante del Saprissa, disfruta con mucha pasión las emociones del fútbol y de los videojuegos. Foto: Cortesía - Archivo LN

Ulises y su pasión por el gaming

Hoy, a sus 30 años, Segura dice experimentar la misma emoción al sentarse en el PlayStation que la que tenía cuando era un niño.

El saprissista cuenta que, desde pequeño, le fascinaban los juegos de deportes, siendo los de fútbol sus preferidos. Recuerda con cariño cuando sus papás le compraron un PlayStation 1 y, desde entonces, la adicción por esa consola no cesaría: ha tenido todas las PlayStation que ha lanzado Sony al mercado hasta la actualidad, ya que cuenta con una PlayStation 5.

“En todos estos años he sido fanático de juegos de fútbol como Pro Evolution Soccer y FIFA, así como otros géneros como Crash Bandicoot y juegos de carros. Pasé por la evolución de consolas, entonces imagínate que he jugado de todo un poco”, cuenta.

En el 2020, la producción de EA Sports trabajó un avatar de Ulises Segura durante su paso por el DC United, cumpliendo un sueño para el volante morado. Foto: Facebook

Más allá de los juegos de fútbol, Segura descubrió que tenía un talento especial para los juegos de disparos, especialmente para los títulos lanzados en la franquicia de Call of Duty.

Con estos juegos ocurrió algo particular, pues durante el 2020 Ulises se encontraba militando en equipos de fútbol de Estados Unidos, donde padeció una serie de lesiones. En esas difíciles circunstancias, Segura encontró en Call of Duty una conexión con sus amigos y compañeros. “Mi manera de desestresarme de todo lo que pasaba era sentarme a jugar Warzone, un modo de juego de Call of Duty que me sirvió demasiado para no ponerme ansioso o triste por mi lesión”, recuerda.

Call of Duty es una popular serie de videojuegos de disparos en primera persona que ha ganado reconocimiento mundial. Con una amplia gama de títulos y modalidades de juego, se ha convertido en un referente en el género de juegos de acción bélica. Ofrece a los jugadores una experiencia diversa, desde campañas narrativas hasta partidas multijugador en línea, donde los usuarios pueden enfrentarse en equipos o individualmente en distintos modos de juego, como el famoso Battle Royale de Warzone, que tanto le gusta a Segura.

Luego, se vino la pandemia y el confinamiento, lo cual hizo que el volante extrañara, como todos, el contacto con otras personas. Ante estas circunstancias se creó una cuenta en Twitch, una plataforma para transmitir en directo sus partidas de videojuegos.

Captura de una transmisión de Ulises Segura en su cuenta de Twitch. Foto: Captura de pantalla

“Yo no era muy fan del streamear, sino que mi objetivo era meter gente del chat a jugar conmigo. A la fecha he hecho muchas amistades a raíz del juego, gente que me sigue, que luego agrego para que juguemos juntos”, cuenta Segura sobre su incursión en Twitch.

En momentos de estrés o preocupación, sumergirse en mundos virtuales puede proporcionar un alivio emocional. Para algunas personas, como en el caso de varios deportistas profesionales, los videojuegos han sido una vía para encontrar entretenimiento y relajación durante momentos difíciles.

“Sin dudas, los ratos para jugar llenaron un espacio importante esos días complicados. Ahora juego un poco menos, pero siempre me gusta meterme a disfrutar”, explica.

Segura, además, compartió detalles sobre sus compañeros de juego en Costa Rica; aunque suele jugar con muchos de sus excompañeros de Austin F. C. y del DC United, en el país ha jugado con Fidel Escobar, defensa del Saprissa, y Youstin Salas, contención del equipo. “Pero muy poquito, ellos no se han animado a jugar tanto como yo”, dice entre risas.

Dentro de este mundo gamer, Segura cuenta como dato curioso que tuvo un gran momento de felicidad mientras estaba en las filas del DC United, ya que fue incluido como parte de los avatares del juego FIFA 2020. El tico fue captado por sensores y cámaras especiales de EA Sports, desarrolladora del juego, para hacer su propia versión virtual.

“Los videojuegos en verdad dan muchos momentos lindos como esos. A uno lo llenan de mucha felicidad y de entretenimiento”, dice.

Ulises Segura asegura que en su vida privada disfruta mucho de pasar tiempo con su familia y sacar ratitos para los videojuegos. "Pero siempre la familia primero", aclara el jugador del Saprissa entre risas. Foto: Cortesía.

Mientras equilibra su carrera futbolística con su vida familiar, Segura encuentra en los videojuegos una forma de mantenerse conectado y en contacto con sus colegas, fortaleciendo lazos más allá del terreno de juego. “Por dicha mi esposa me entiende y siempre me permite meterme y jugar un rato. Ella sabe que todo esto me hace muy feliz”, finaliza.

Puede seguir las aventuras virtuales de Ulises Segura en su cuenta de Twitch, donde aparece con el usuario Lichesm12. Esta plataforma está disponible en línea en cualquier computadora, mientras que en dispositivos móviles se puede descargar desde la tienda virtual.