Daniel Quirós revela su Disney secreto: no hay año en que no vaya a los parques de Mickey Mouse

Daniel Quirós, un nombre ampliamente referenciado como el carismático narrador de Teletica Deportes y FUTV, es conocido por su apasionada dedicación al mundo del fútbol, donde ha pasado dos décadas relatando emocionantes partidos de la Selección Nacional y de la liga de primera división del país.

Sin embargo, existe un aspecto menos conocido en la vida de este comunicador: su profundo amor por los parques temáticos de Disney. A sus 51 años, Quirós ha convertido su pasión por estos mágicos lugares en un escape de la vida cotidiana, pues, desde hace quince años, va anualmente a estas atracciones.

“Mucha gente no podría pensar que uno es así de fiebre, pero qué te diré. Cada quien tiene sus manías y gustos”, dice entre risas.

Daniel Quirós asegura que en los parques de Disney se siente "en otro mundo", uno donde todos son felices. Foto: Cortesía

El encanto que le caló por siempre

Para entender la pasión de Daniel Quirós por Disney, debemos retroceder en el tiempo hasta su infancia. De niño, Daniel se sentaba frente al televisor para ver los especiales de Mickey Mouse y el Pato Donald transmitidos por Teletica.

La magia de Disney ya había conquistado su corazón desde una edad temprana, aunque por entonces, visitar un parque de Disney estaba lejos de sus posibilidades.

“Yo no me ilusionaba (en ir a Disney) porque en mi familia no teníamos tantos recursos. Yo ni pensaba en eso. Veía las fotos en publicidades y anuncios, pero nada más”, rememora.

No fue hasta los 34 años que Daniel tuvo la oportunidad de visitar un parque de Disney por primera vez. Aunque su intención inicial era simplemente tomar fotos y disfrutar de la atmósfera mágica, no tardó en descubrir que Disney tenía mucho más que ofrecer.

“Claro que me tomé fotos con todos los personajes, pero me di cuenta que bastaba caminar por ahí para sentirse bien. Además, me quedé asombrado del montón de atracciones, comidas, actividades, carnavales, juegos de luces... Yo no lo podía creer”, recuerda.

Junto a su esposa, María del Milagro Campos, Daniel visita todos los años los distintos parques. Foto: Cortesía

Desde entonces, su amor por los parques temáticos se convirtió en una pasión que lo ha llevado a explorar Disneyland en Los Ángeles, Disney World en Orlando, y más recientemente, Disneyland París.

“Lo que más me gusta de los parques de Disney es la magia que se siente en el ambiente. Es un lugar donde todo el mundo está feliz, sin importar la edad. Esa atmósfera especial es realmente única y por eso voy todos los años”, comparte Daniel.

Fan para siempre

Daniel ama a Disney en todos sus aspectos, sin embargo, entre sus preferencias destaca la atracción de Piratas del Caribe. Considerada un clásico en los parques temáticos, esta experiencia transporta a Quirós a un mundo de aventuras piratas y tesoros escondidos que lo hace sentir como un niño.

“No sé cuántas veces he visto esas películas, entonces me fascina siempre ir a esa atracción”, cuenta.

Esta foto con Minnie Mouse es una de las favoritas de Daniel. Asegura sentirse como un niño cuando se encuentra con personajes clásicos de Disney. Foto: Cortesía

Además, su amor por Disney no se limita a los parques, ya que es un ferviente admirador de las películas animadas. Películas como El Rey Leon y Buscando a Nemo lo han conmovido con sus historias y personajes entrañables.

“Ahora que Disney está cumpliendo 100 años es muy bonito, porque la gente comparte fotos en los parques y es lindo pensar que tanta gente pueda compartir esa misma magia. Me siento muy agradecido de, una vez más, poder ir a los parques y aún más en el centenario de la empresa”, agrega.

La pasión de Daniel por Disney ha evolucionado con los años. Lo que comenzó como visitas para tomar fotos y disfrutar del ambiente se transformó en un profundo conocimiento de cada rincón de los parques. Daniel ha estudiado cada atracción, espectáculo y restaurante, y puede compartir anécdotas y consejos para aprovechar al máximo la experiencia en el lugar.

En setiembre pasado, Daniel Quirós visitó por primera vez Disney París, el único parque de la franquicia ubicado en Europa. Foto: Cortesía

“Si alguien quisiera ir, le recomiendo llenarse de paciencia porque las filas son largas, pero eso nunca empaña la emoción. Siempre es bueno agendar cuando no hay vacaciones en Estados Unidos y rastrear los tiquetes de vuelo con anticipación para que los precios salgan mejor”, aconseja Daniel.

Si bien el narrador ha recorrido los parques de Disney en Estados Unidos y Europa, aún le queda un sueño por cumplir: visitar Disneyland en Tokio, Japón. El narrador de fútbol estuvo cerca de lograrlo en una ocasión, pero se encontraba en una cobertura de Teletica de un partido y no pudo ingresar. Sin embargo, este sueño sigue vivo y espera concretarlo pronto.

“Sé que está rudo ir, pero bueno. Todo esto se trata de soñar. Es prácticamente lo que las películas de Disney te dicen siempre”, finaliza.