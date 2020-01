–Lo hago de manera individual todos los días cuando vengo manejando desde Palmares hasta el canal, porque viajo todos los días. Ahí es donde me cultivo. Crecí católico pero he asistido mucho a la iglesia cristiana porque la parte católica no me llenaba tanto, es que los sermones, por el audio, no se escuchan bien porque los parlantes de las iglesias católicas no lo permiten; entonces busqué una nueva alternativa hace tiempos y fui a la iglesia cristiana, invitado por una compañera del canal. Yo no tengo problema de ir a cualquier iglesia donde se hable de Dios. Pero mi forma de cultivarme es cuando vengo solo en el carro. Hablo con Dios cuando viajo al trabajo y le agradezco lo que me da, le pido que me bendiga, que me ayude a hacer las cosas bien, que me quite este carácter impulsivo y hasta hago terapia porque pongo música de Jesús Adrián Romero.