Felipe Castro y su faceta roquera más allá de Teletica Deportes

Desde las canchas de fútbol hasta los estudios de televisión, Felipe Castro ha dejado su huella en el mundo del periodismo deportivo en Costa Rica. Con una carrera que abarca más de 20 años, es un rostro familiar para los televidentes de Teletica y FUTV.

Castro es conocido por su análisis perspicaz y, sobre todo, su inquebrantable pasión por el deporte.

Sin embargo, hay un aspecto poco conocido de este carismático comunicador: su tremendo amor por la música rock.

“La música siempre ha estado en mi vida”, compartió Felipe en conversación con Viva.

“Desde que era un niño, antes incluso de que los deportes se convirtieran en mi pasión, ya coleccionaba casetes y disfrutaba escuchando la radio. La música en inglés siempre me ha fascinado; grupos como Kiss, Mötley Crüe, Bon Jovi y The Beatles ocuparon un lugar especial en mi corazón desde hace muchos años”, cuenta Castro, quien es hoy jefe de información en Teletica Deportes.

Una vida sumergida en la música Copiado!

Estos vinilos de Michael Jackson y Billy Idol son algunos de los más preciados de su colección. (Albert Marín)

Este aficionado al rock recuerda sus días de adolescente como “los de la obsesión”, explorando una amplia gama de bandas y géneros. Sin embargo, su amor por el rock clásico siempre ha sido constante. “Es una de las razones por las que me enamoré de mi esposa”, agrega. “Ella también es una amante de la música y juntos compartimos una pasión por el rock”.

Felipe ha logrado fusionar su carrera en el periodismo deportivo con su melomanía. “En mis días ocupados en Teletica, siempre encuentro tiempo para oír música”, dice. “Cuando trabajo en guiones para las transmisiones de la noche, me sumerjo en la música de los 80. Es relajante y me divierte”, dice.

En su hogar, Felipe ha convertido la música en una parte integral de su vida cotidiana. Por ejemplo, tiene más de 70 vinilos y más de 200 CDs. “Tengo una colección que me llena de orgullo”, revela. “Me encanta poner un tocadiscos en las noches y disfrutar de la experiencia auditiva que ofrece. Escuchar a bandas como Queen en vinilo tiene un encanto que no se puede replicar en Spotify. No me gustan las plataformas de streaming, sino que prefiero siempre oír la música en el tocadiscos”, agrega.

El periodista deportivo cuenta que no le gustan las plataformas de streaming como Spotify, pues prefiere escuchar música desde una tornamesa. (Albert Marín)

Su pasión por la música también lo ha llevado a asistir a numerosos conciertos. “Algo que nunca creí posible cuando era más joven era ver en vivo a todas esas bandas que tanto admiraba”, dice con emoción. “Pero con el tiempo, he tenido la oportunidad de ver a muchas de ellas en concierto, y eso ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida”.

Entre sus recuerdos más preciados se encuentra un concierto en Estados Unidos. “Hace aproximadamente un año, tuve la oportunidad de asistir a un concierto en Las Vegas”, comparte. “Fue una gira épica con bandas como Poison, Joan Jett, Def Leppard y Mötley Crüe, todas en un solo evento. Fueron siete horas de pura emoción. Esto es lo que siempre había deseado”.

Actualmente, Castro es jefe de información de Teletica Deportes. Cuenta que las carreras de su oficio y el estrés son disminuidos con ratos para escuchar música. (Albert Marín)

Felipe, además, ha fusionado su amor por la música en su vida profesional. Ha sido el anfitrión del programa de radio Rock and Goal durante 15 años, un hobby que utiliza para desconectarse del estrés causado por su trabajo en el periodismo deportivo.

“Rock and Goal es mi desahogo”, afirma. “Es una oportunidad para mí de compartir mi pasión por la música con la gente. Es más que un programa de radio; es una forma de conectarme con la audiencia y compartir algo que amo profundamente”.

Todos los sábados, de 1 p. m. a 2 p. m., puede escuchar a Felipe Castro en el programa Rock and Goal. El espacio se transmite en Súper Radio (102.3 FM).