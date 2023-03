¿Qué es ese enredo de Twitch y los streamers? Acá se lo explicamos

Cuando de tecnología se trata, no hay nada que dure menos que la moda...es imposible estar al día. Cada segundo, en alguna latitud, alguien hace algo nuevo. Es inevitable.

Y bueno, no es que esté mal; de hecho, hasta esperanzador es, en tanto ese fenómeno nos permita evolucionar como sociedad. A la vez, sin embargo, es algo frustrante, pues mantenerse al día es una constante preocupación para muchas personas en el mundo.

Una de esas modas que marcan nuestros días es el streaming, el cual llegó con la intención de quedarse y hasta el día de hoy continúa en una constante evolución. Hace más de una década, sin embargo, la palabra era extraña.

Un ejemplo criollo: el gestor cultural Gonzalo Montero había ideado en el 2013 una “sala virtual tica”, en otras palabras, una plataforma que sirviera para ver películas desde la casa. Así nació Cinetrix, una plataforma que en aquel entonces no funcionó por las carencias tecnológicas propias del país. Este año fue relanzada porque el mundo ya es otro.

Si hoy le llamaramos salas virtuales a las plataformas como Netflix, HBO MAX, Disney Plus, etc., cualquiera frunciría el ceño. No es para menos; en diez años el mundo ha cambiado y un término como streaming está en boca de todos.

Ibai Llanos es uno de los grandes nombres en la plataforma Twitch. Foto: TW-Archivo

Estos conceptos digitales no son tan enredados como suele pensarse. Lo importante es tener claro que el streaming va más allá de los servicios televisivos y que, con el auge de industrias como los videojuegos, es una exigencia conocer los pilares que sostienen este mundo.

Por esa razón Revista Dominical presenta esta suerte de glosario/guía para no dejarse llevar por el ruido que conllevan los términos de la virtualidad. Es cierto que lo etéreo puede sonar complejo de masticar, pero este texto pretende esclarecer ese mundillo virtual que, todos los días, insiste en tocar nuestras puertas.

LEA MÁS: Cinetrix renace: disfrute de nuevo de la primera plataforma tica de streaming

¿Qué rayos es el streaming? Copiado!

El streaming es, en resumen, la distribución en tiempo real de audio, video y contenido multimedia a través de Internet, cuando el usuario lo desee. Puede ser una serie (como Netflix), canciones (como Spotify) o transmisiones en vivo.

El consumidor recibe todo esto como un flujo continuo y en tiempo real (de ahí su nombre: stream significa corriente o flujo) y no necesita descargar la música, las series o el contenido deseado en su computadora o en su celular. Todo se distribuye desde el internet.

¿Cuál es la mejor forma de entender el streaming lejos de Netflix? Copiado!

Sin dudas, la respuesta es Twitch.

Twitch es una plataforma de transmisión en vivo de videojuegos y contenido en línea que se lanzó en 2011. Desde entonces, se ha convertido en uno de los principales destinos para los jugadores y los entusiastas de los deportes electrónicos (eSports), así como para aquellos que desean transmitir y ver otros tipos de contenido en vivo como música, arte, charlas y programas de entrevistas.

Así se ve la interfaz de Twitch. Foto: Captura de pantalla

Si usted es un aficionado a los deportes electrónicos seguro que Twitch le suena, pero si nunca la ha visto o usado, pues puede imaginar que es algo así como la televisión por cable, donde hay una gran variedad de canales donde se transmite contenido diferente. Por ejemplo, algunos juegan partidos de fútbol virtuales, otros tocan guitarra, otros dan foros de cine y literatura, otros comparten recetas de cocina... Hay de todo, pero principalmente la plataforma contiene transmisiones sobre juegos, tanto de video como de mesa.

¿Por qué Twitch es la mejor manera de entender este tipo de streaming? Copiado!

Pues básicamente por sus dinámicas de consumo.

¿Ubican los canales de YouTube donde uno se suscribe a, por ejemplo, un canal de clases de guitarra? Pues es lo mismo. Uno como seguidor se afilia al contenido de un streamer, el cual puede dar contenido gratis y otro pagado.

Como seguidor de un canal, usted puede ver el contenido gratuito, pero si uno se convierte en suscriptor, pagando un precio fijado al mes, tendrá más accesos.

Ninja es el más popular de los streamers en Twitch. Es un jugador profesional de juegos como Fortnite. Acá aparece en transmisión desde el eSports Arena Las Vegas, en el 2018. (ETHAN MILLER/AFP)

En Twitch hay tres niveles de suscripciones y cada nivel tiene su propio precio fijado por la plataforma. Además, hay diferentes recompensas configuradas por el creador del canal.

Para los seguidores que pagan, algunos beneficios habituales son ver el contenido sin anuncios, acceder a un chat de solo suscriptores, así como, lógicamente, ver contenidos realizados únicamente para suscriptores, entre otros.

Twitch también tiene la opción de regalar la suscripción mensual a otra persona, lo cual ha beneficiado mucho la economía del canal.

Juegos de disparos como Fortnite, nacido en el 2017, ha convocado a nuevas generaciones a plataformas como Twitch, donde pueden transmitirse ellos mismos jugando o ver a otros jugadores de cualquier parte del mundo. Foto: IG

¿YouTube también es streaming? Copiado!

Sí, pero ha perdido cabida en este tan acelerado mundo. Esta plataforma, cada vez, se aleja más de tener la corona de contenidos web.

Ser creador de contenido es un negocio y eso está muy claro a esta altura del partido. Y si de tal negocio hay que sacar ganancias, cada vez YouTube resulta menos rentable.

Hoy muchas personas se dedican formalmente a la creación de contenido. Ya es una profesión, no solo un hobby, y más bien es una industria creciente.

LEA MÁS: El cine no entiende (casi nunca) el alma del videojuego

YouTube y Twitch protagonizan toda una guerra del streaming. Foto: Diseño propio

En el pasado, la plataforma en la que la inmensa mayoría de creadores de contenido estaban presentes era YouTube. Sin embargo, debido a ciertos problemas y polémicas respecto a la compañía, una buena parte de dichos creadores pasaron a Twitch.

La razón es sencilla: en Twitch puedes tener muchos seguidores pagándote $30 al mes por suscribirse a tu canal, mientras que en YouTube las ganancias se dan según la cantidad de vistas y el proceso de monetización es un verdadero infierno. Por ejemplo, suelen haber problemas con pagos y, específicamente en Latinoamérica, se gana entre $0,48 y $1,90 por cada mil vistas de video, lo que es absurdo.

Vamos con un ejemplo. Hablemos de El Rubius, uno de los mayores nombres nacidos de YouTube.

El Rubius solía subir videos de bromas, chistes y contenido “ligero” para sus más de 40.000 seguidores de YouTube, una cifra nada despreciable. Este creador español anunció, en el 2022, que se mudaría de su país natal a Andorra, ya que allí las cargas de impuestos son menores.

Finalmente, El Rubius tomó la decisión de, no solo huir de España, sino también de concentrar la mayor parte de sus energías en Twitch.

Hay otros que han sido más tajantes, como el caso del español AuronPlay, otrora rey de YouTube.

Este creador, que se hizo famoso por sus anécdotas, bromas telefónicas, críticas a otros videos de YouTube y chistes en su mayoría del tiempo, ha sido el emblema de lo que muchos llaman como “una crónica de la muerte del youtuber”.

“Yo creo que es evidente (que estoy cansado de YouTube). No hay que ser muy listo para ver que mi etapa en YouTube al día de hoy terminó. Porque ya han pasado años, estoy hasta la polla de YouTube, estoy hasta los huevos de grabar videos, con lo cual ahora hago lo que a mi me gusta”, dijo a mediados del 2022, diciendo entre líneas que es más rentable para él hacer contenido en Twitch.

Lo de Auronplay es claro: puede generar dinero con menos esfuerzo, ya que puede ahorrarse el tiempo invertido en posproducción de un video para YouTube y simplemente hacer una transmisión en vivo, sin cortes ni edición.

Hablemos de números, entonces. Para el último trimestre del 2022, en lo más alto del top de España, Auronplay contaba con ganancias de $3 millones, seguido por Ibai con $2,3 millones. En tercer lugar estaba El Rubius, que registró $1,8 millones y de cuarto TheGref, con $1,3 millones.

¿Regresará a YouTube? AuronPlay ha dicho que quisiera retirarse en la plataforma que lo vio nacer, pero el dinero manda. Foto: Instagram

Quien haya intentado monetizar en YouTube sabe que es una tarea titánica. La plataforma pide cientos de seguidores y millones de vistas para lograr un par de dólares... Aumentar el rango del canal es una verdadera pesadilla si se empieza desde cero.

Por ejemplo, un contacto cercano que ya cerró su canal, tardó más de 5 años para monetizar $7 mensuales. Es una inversión poco rentable, tomando en cuenta las horas de edición de video, la compra de un micrófono y una cámara decente, etc.

Twitch vino a aliviar ese problema: si a un usuario le gusta tu contenido pues ¡PUM!, tiene una casilla donde puede darte una donación y listo. Podés tener veinte seguidores y con eso ganar mucho más que lo que harías en años de YouTube, sin tener que gastar un solo segundo editando videos sino solo transmitiendo en directo.

¿Algún ejemplo de éxito en Twitch? Copiado!

Si usted ha seguido el pleito mediático entre Shakira y Gerard Piqué a raíz de su ruptura amorosa, probablemente ha escuchado que el exfutbolista del Barcelona tiene entre manos un proyecto que se llama Kings League, el cual ejemplifica cómo Twitch está ganándole la partida a todo.

Kings League es una competencia de fútbol 7 con 12 equipos, la cual comenzó el 1.° de enero y que está revolucionando Twitch, la plataforma por excelencia de streaming.

Deportistas y celebridades del internet se juntan en la Kings League. Foto: Twitch

Con el apoyo de Ibai Llanos, socio del exfutbolista y el más popular de los streamers en español, se lanzó este torneo que tiene a estrellas como Iker Casillas, Sergio Kun Agüero, Javier “Chicharito” Hernández, Raúl Tamudo y Joan Capdevilla.

Cada equipo está formado por doce jugadores. Diez de ellos fueron seleccionados de un Draft en el que se anotaron miles de futbolistas. Los jugadores 11 y 12 llegan de invitaciones.

Cada equipo puede invitar a dos jugadores y la única condición es que no estén federados. El número 11 está durante toda la temporada y el 12 se puede cambiar en cada jornada.

Lo atractivo de la Kings League es que se trata de una fusión entre el fútbol tradicional y el mundo de los videojuegos. Por lo tanto, Piqué apeló a la creatividad de los fanáticos para sumarle diferentes reglas a la competencia y uno de los puntos fuertes es que, en antes de comenzar cada partido, los entrenadores eligen un sobre con una carta dentro.

Esa “arma secreta” se puede usar en cualquier momento del partido (solo una vez) y da al equipo que la usa una ventaja inmediata, que puede ser un penal a favor, excluir a un jugador del partido durante unos minutos y hasta tener el chance de hacer que el gol que convierta el equipo valga doble.

Estas reglas fueron votadas por los aficionados y estarán en constante evolución gracias a que es un deporte nacido del corazón y el gusto de los fans, algo que solo una plataforma como Twitch puede otorgar.

Hasta ahora el resultado ha sido un éxito. Todos los partidos son transmitidos en Twitch y en el primer encuentro del torneo unas 600.000 personas vieron el encuentro. Se trató de una transmisión de 6 horas con 52 minutos.

Según datos de Mauricio Cabrera, creador del newsletter The Muffin, la Kings League tuvo 8 de las 10 transmisiones más vistas de Twitch.

Además en TikTok, durante la primera jornada del torneo, se generaron un promedio de 1.9 millones de views por posteo para cada una de las 18 publicaciones realizadas.

Las cifras son gigantescas y esto solo empieza.

¿Quién es un mandamás en el negocio del streaming? Copiado!

Además de casos como el de AuronPlay y El Rubius, comentados previamente, Ibai Llanos es uno de los que está en lo más alto de popularidad en el medio.

El auge de Ibai es tanto que, por ejemplo, ha desbancado de coberturas a medios de comunicación.

El mayor ejemplo fue la entrevista que le realizó al futbolista Lionel Messi tras fichar por el Paris Saint Germain, en agosto del 2021. Muchos gigantes deportivos, como Fox y ESPN, fueron tras el astro argentino pero para sorpresa de todos fue el ‘streamer’ quien logró atraparlo y conversar sobre su cambio de club.

LEA MÁS: Tumblr aún vive: tras 15 años la app no se rinde ante el imperio de TikTok e Instagram

Ibai Llanos bromeó bastante en su entrevista exclusiva con Messi. Foto: Twitter

“Antes Messi habría dado una conferencia donde las principales cadenas del mundo tenían hasta tres preguntas. Bueno, Ibai llegó casi a diez”, reseñó ESPN sobre lo sucedido en ese momento.

Ibai comenzó su carrera profesional en la Liga de Videojuegos Profesional de España para comentar juegos como League of Legends, un videojuego de estrategia.

Siguió abriéndose camino y, en plena pandemia, con todos encerrados en sus casas, aprovechó para transmitir constantemente en Twitch e impulsarse en la red como uno de los grandes exponentes, pues estaba dedicado plenamente a la plataforma.

Actualmente tiene más de 12 millones de seguidores en Twitch y, en castellano, solo le supera AuronPlay con 14 millones.

En el orbe quien está por encima de ellos dos es Richard Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja. Mientras que los otros mencionados en esta lista son populares por ser graciosos y combinar los videojuegos y transmisiones con humor, Ninja es un caso distinto, ya que es un jugador profesional y la gente lo sigue, principalmente, por su talento. Tiene más de 18 millones de seguidores.

Blevins ganó popularidad cuando comenzó a jugar Fornite en el 2017, un popular videojuego de disparos donde gana el último que quede en pie en una partida de 100 jugadores.

Ninja gozó una notable efervescencia en la plataforma, pero no la supo manejar de la mejor manera. Comenzó a recibir críticas cuando publicó un tuit en el que decía que, como celebridad, se negaba a hablar sobre problemas como racismo, discriminación e inclusión. “No es mi trabajo sentarme y hacer un video con todas mis audiencias y dar una lección sobre civilidad”, escribió.

Aunque Ninja fue “cancelado” por muchos, su popularidad sigue entre lo más alto de la plataforma.

Streamers más seguidos en Twitch Desde distintas latitudes hay figuras que conquistan a través del gaming FUENTE: Dexerto-La Nación - Actualizado a enero del 2023. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

LEA MÁS: Twitch quiere ser el rey ¿Se acerca el fin de los ‘youtubers’?

¿Costa Rica es parte de esto? Copiado!

Por supuesto, Costa Rica se suma a esta tendencia.

Cualquiera que haya asistido a un evento como el Connecturday (convención sobre cultura pop y videojuegos) habrá notado que, dentro del panel del evento, hay decenas de decenas de ticos que semanalmente prenden sus computadoras para transmitir desde sus casas, sean sus partidas de videojuegos o simplemente una conversación.

LEA MÁS: Cómic-Con 2023: Viene Lou Ferrigno, el Hulk de la serie clásica

Es imposible, de hecho, poder hacer un resumen general de quienes son los más prominentes nombres al respecto. Aún así, uno que sobresale en la escena tica es Alejandro Corrales, un muchacho de 20 años que ha dado mucho de qué hablar recientemente (y lo seguirá haciendo).

Alejandro, quien es estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Costa Rica, fundó su propia compañía llamada Eufonía.

Desde allí, se ha desempeñado como programador y ha sido la mano derecha de grandes streamers de estos tiempos, entre ellos elded, AuronPlay, El Rubius, Komanche, Ibai Llanos, TheGrefg, entre otros.

Su popularidad explotó en enero del 2019, cuando Twitch presentó a 150 streamers de alto perfil en un videojuego llamado Squid Craft Games, inspirado en El juego del calamar (la serie de Netflix sobre supervivencia).

Este juego fue programado por el propio Corrales quien tomó la estética de Minecraft, un videojuego de aspecto de bloques como los muñecos de Lego, y lo convirtió en una aventura en que gana el último en quedar vivo.

El juego creado por el tico traía un gran botín de fondo: el ganador del juego se llevaría $100.000, una cifra nunca antes alcanzada en ninguna competencia de la plataforma. “Es una emoción muy grande porque uno empezó desde pequeño soñando con algo así”, admitió Alejandro en conversación con Viva.

Un año después, Corrales fue reconocido con dos Premios Esland, galardones que reconocen lo mejor del streaming en Iberoamérica.

Los reconocimientos los recibió gracias a Squid Craft Games; mientras que el segundo galardón se le otorgó por Dedsafío 2, otro juego desarrollado por el costarricense.

Antes de Corrales, otro muchacho que dio mucho de qué hablar (y continúa vigente) es Germán Rodezel, un tico que en el 2019, a sus 20 años, alcanzó un millón de suscriptores en YouTube.

Rodezel empezó a grabarse a los 10 años jugando Minecraft y haciendo sketches con la cámara de un iPod. Hoy tiene casi 400.000 seguidores en Twitch, donde sigue compartiendo sus partidas de Minecraft y, sobre todo, tiene conversaciones con sus seguidores sobre casi cualquier tema.

Su popularidad ha crecido tanto que Rodezel alcanzó una nominación para los Premios Esland 2023 en la categoría de mejor canción, aunque finalmente no se llevó el reconocimiento.

LEA MÁS: Germán Rodezel, el tico de 20 años que alcanzó un millón de suscriptores sin tener que hablar como ‘youtuber’

¿Por qué es importante conocer este ecosistema digital? Copiado!

Algunos dicen que el streaming y en especial la industria de los videojuegos es el futuro. Para quien escribe estas líneas, más bien, es el presente.

La cultura pop se ha volcado por completo hacia las figuras que son parte de este mundillo.

Por ejemplo, Adidas lanzó una línea de zapatos deportivos en colaboración con Ninja. En librerías se han lanzado agendas escolares con la cara de Auron Play.

La transformación de las plataformas de streaming desata reflexiones acerca de si el futuro de estos servicios se parecerá más a la televisión por cable, debido a que se encaminan a ofrecer suscripciones más económicas a cambio de incluir publicidad. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

También es notable cómo figuras de Twitch migran hacia formatos más “tradicionales”. Recientemente, en La Nación, se compartió una entrevista con Fiorella Chaves, una talentosa jugadora de títulos como Call of Duty y Valorant que, tras su popularidad en la plataforma (tiene 21.000 seguidores) fue fichada por VMLatino para ser conductora de este canal de música.

“Antes los videojuegos se veían como una pérdida de tiempo, o eran algo que se le daba a un niño para que no jodiera o no molestara. Ahora es un deporte más, la gente vive de eso. Por dicha he podido colocarme en ese mundo y tener más presencia”, analizaba ella en la entrevista.

LEA MÁS: Fiorella Chaves, la gamer tica que conquista Twitch y la tevé

Por si fuera poco, otros productos culturales como el cine y la televisión han tenido menos atención en cuanto a ceremonias de premios. Cada año es noticia frecuente conocer que las audiencias de los Globos de Oro y los Premios Óscar no hacen más que bajar y ser, en consecuencia, menos rentables.

En cambio, premios como los Esland, que reconocen lo mejor del mundo del streaming, dejan cifras que avalan el crecimiento de este sector.

Según datos de Inesem Bussiness School, el streaming de los premios Esland 2023 tuvo un pico de audiencia de 1,8 millones de personas, colocándose como la tercera emisión más vista de la historia de la plataforma. Además, para estos premios votaron más de 2,5 millones de personas, una cifra asombrosa.

En resumen, el mundo del streaming nació como un ocio, pero se ha convertido en una industria que mueve millones de personas y de dólares al año. No hay razón para creer que no hará más que seguir creciendo.