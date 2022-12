Fiorella Chaves, la gamer tica que conquista Twitch y la tevé

Fiorella Chaves, una de las figuras y presentadoras con más ascenso en el último año, asegura sorprenderse del crecimiento que ha tenido.

En Twitch —la mayor plataforma de transmisión de videojuegos en línea— alcanza la codiciada cifra de 20.500 seguidores, en Instagram tiene 46.000 y además es una de las presentadoras estelares de VM Latino en la jornada de la tarde.

“Creo que todo se debe a que trato de que la gente me vea como yo soy”, cuenta Fiorella, de 22 años.

“Hay gente que en las transmisiones se hace pasar por alguien más para encajar y, por ese motivo, me hace feliz que la gente me acepte como soy. Les guardo mucho agradecimiento por eso”, agrega.

Margie Scott, querida voz de Radio 2, dijo adiós a la emisora en medio del cariño de la gente

A sus 22 años, Chaves quiere consolidarse como una referente de los videojuegos. Foto: Cortesía TIBIOVISUALS

Ascenso particular Copiado!

Chaves comenzó a construir su nombre desde una trinchera muy particular: la del gaming.

Desde que tenía 8 años comenzó a jugar en un PlayStation 2 que su familia le regaló. Luego tuvo un XBOX con el que se volvió loca y, cuando salió el XBOX One, en el 2013, se dio cuenta que quería dedicarse de lleno al mundo gamer.

En ‘God of War: Ragnarok’, Kratos dará fin a la sangrienta leyenda nórdica

Fue en el 2015 que se animó a transmitir por primera vez. En aquel momento, la plataforma Twitch no era tan popular (apenas llevaba un año de haber sido comprada por Amazon, quien catapultó la aplicación) y ella, sin cámara de video, solo prestaba su voz para contar cómo había sido su día, así como otras anécdotas mientras disfrutaba un buen rato con la consola.

Después, Fiorella se compraría un PlayStation 4 y empezaría a mostrar su rostro. Compró micrófono, audífonos y empezó a transmitir partidas desde su casa en Tibás sobre videojuegos como Rainbow Six, Fortnite, Call of Duty y Overwatch, ya que los shooters (juegos de disparos) son sus preferidos.

Walter Campos se recuperó de una hemorragia en cuerdas vocales: ‘Fue un trance duro’

La pasión de Fiorella Chaves por los videojuegos la llevó a incursionar en el cosplay. Aquí posa con un atuendo de Marie Rose de la saga 'Dead or Alive'. Foto: Cortesía William Brenes

“Yo no sabía nada sobre cómo hablarle a la gente”, recuerda. “Yo empecé a hablarle a la cámara normal y a la fecha mantengo eso. Siempre quiero ser natural: a veces transmito sin maquillaje y otras veces hasta en pijama”, dice riendo.

Pero lo entretenido de sus transmisiones y su talento con los videojuegos hizo que la empresa Primus Gaming la fichara como embajadora. En ese puesto, la marca comenzó a colocarla como presentadora de eventos y torneos de juegos.

“Fue entonces que pensé que podía dedicarme de lleno a esto”, comentó Chaves.

El cine no entiende (casi nunca) el alma del videojuego

En ese momento, para Chaves, comenzó un nuevo proceso de aprendizaje. En una ocasión, por ejemplo, pasó congojas memorizando qué decir para un evento.

“Fue terrible, así que me metí a un instituto de comunicación para aprender lo que se necesita para locutar y presentar correctamente”, dijo.

Ese talento descubierto le acabaría abriendo una nueva puerta.

"La escena del gaming en Costa Rica no hace más que crecer", asegura Chaves, quien ha potenciado su popularidad gracias a Twitch. Foto: Cortesía TIBIOVISUALS

Llegada a la televisión Copiado!

Desde hace seis meses Fiorella fue fichada por el canal de música VM Latino, donde se desempeña como presentadora general las tardes de los martes, miércoles y jueves de 4 p. m. a 8 p. m.

“Ha sido algo que nunca imaginé”, cuenta Chaves, ante los comentarios positivos que ha recibido en sus redes sociales tras debutar en la pantalla chica.

“Yo siento que la gente me ve porque no trato de ser alguien que no soy. Me considero una persona sencilla. Trato de dar una imagen real sobre quién soy”, añade.

Su carrera en la pantalla chica se erige en línea con su ascenso en la cultura de los videojuegos. Es que, al igual que en el resto del mundo, ha existido un cambio de visión con respecto a cómo se mira el gaming y Chaves se beneficia de esta tendencia.

Fiorella es presentadora de VM Latino en las tardes. Allí aprovecha para compartir y atrapar nuevos seguidores. Foto: Cortesía Fiorella Chaves

“Antes los videojuegos se veían como una pérdida de tiempo, o eran algo que se le daba a un niño para que no jodiera o no molestara. Ahora es un deporte más, la gente vive de eso. Por dicha he podido colocarme en ese mundo y tener más presencia”, analiza.

Aunque siente que Costa Rica está en pañales en la cultura del gaming, no duda que en un par de años hablar de consolas y juegos será prioridad en la agenda mediática. Ella misma ha incursionado en el cosplay de videojuegos y ha comprobado, tras participar en convenciones en México, Guatemala y Costa Rica, que la escena crece como ninguna otra y que es inevitable que los juegos lleguen a competir en nuestro país con formatos como el cine y la televisión.

“Es muy emocionante. Hay competencias, hay mundiales de videojuegos, hay muchos eventos en torno a esta fiebre y la gente está muy feliz con eso. Espero contribuir para que esto siga creciendo”, finaliza.