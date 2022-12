Margie Scott, querida voz de Radio 2, dijo adiós a la emisora en medio del cariño de la gente

La voz y el carisma que transmitió Margie Scott desde Radio 2 nunca será olvidado.

La mañana de este 16 de diciembre, la emblemática y querida locutora de radio condujo su último programa de Good Morning, Costa Rica, tras 15 años de laborar en la emisora 99.5 FM.

Con una melodiosa voz, risas y buenas vibras, la estadounidense se convirtió en toda una referente de la radio costarricense.

La fascinación de Scott por clásicos del rock y el pop se hicieron notables en su programación. Foto: Captura de Pantalla

Por eso, al enterarse que este viernes era su último día en el espacio, no fue extraño que decenas de oyentes le escribieran mensajes de cariño en el Whatsapp de la radio.

“Los amo a todos”, dijo la presentadora en la transmisión. “Estoy tan agradecida con todos ustedes por el cariño que me dieron durante tanto tiempo”.

Eliécer Barrantes, director de contenido de la radio, asistió a la cabina para darle una calurosa despedida a Scott. “Estamos muy dolidos, pero sabemos también que vas a descansar, vas a pasarla muy bonito. Sé que los oyentes están tristes, pero así es esto. Los mejores deseos”, expresó.

“Me desearon de todo, estoy tan agradecida. Los extrañaré muchísimo”, le respondió Scott.

Durante su última transmisión, Scott se vio sonriente y festejando su carrera, gracias a una serie de videos compartidos por Radio 2 en su cuenta de Facebook. Allí se vio a la locutora cantar y sacudirse al ritmo de temas como I Try, de Macy Gray; My Generation, de The Who; Steve McQueen, de Sheryl Crown; y Johnny B. Goode, de Chuck Berry.

Margie Scott presentó el programa 'Good Morning, Costa Rica' con esmero y dedicación, ganándose al público de Radio 2. Foto: Captura

Clásicos del rock y del pop estuvieron garantizados en las transmisiones de Scott, quien siempre ofrecía contexto sobre las piezas que colocaba en reproducción. Además, ella contaba datos como reporte del clima y del tránsito, así como noticias internacionales que acontecían en su franja horaria: de 6 a. m. a 9 p. m.

En redes sociales, no escasearon los comentarios de cariño y afecto hacia la presentadora, quien había hecho radio en Nueva York y llegó a Costa Rica de vacaciones en 1999. Ella quedó tan fascinada con el país que decidió quedarse y laborar aquí.

“Siempre amé tus selecciones musicales. Te extrañaremos por siempre”, le escribió la oyente Nancy Jane Alfaro. “Lo mejor de los mejores deseos para alguien que nos hizo tan felices”, le escribió Francisco Delgado Colombari. “Serás extrañada, disfruta este nuevo capítulo de tu vida”, expresó Olga Lizano.