En ‘God of War: Ragnarok’, Kratos dará fin a la sangrienta leyenda nórdica

Pocos juegos en la historia han tenido el poder de convocatoria, fascinación y aclamación como la franquicia de God of War.

Nacida en el 2005, esta saga ha cautivado al planeta entero con una historia de acción como ninguna otra. Así como Super Mario Bros. cambió para siempre la forma de deslizarse, correr y saltar entre plataformas, God of War es la referencia absoluta en cuanto a la experiencia del combate en videojuegos.

Este 9 de noviembre, la larga travesía de este título parece llegar a su fin. God of War: Ragnarok, último juego de la saga, se estrenará mundialmente este miércoles en exclusiva para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 en un lanzamiento que el mundo gamer no dejará pasar por alto.

Ver a Kratos como padre era inimaginable en la primera era de 'God of War'. En 'Ragnarok' las reflexiones al respecto son constantes. Foto: Santa Monica Studios.

Título de culto

Siendo un fenómeno global, plasmado en camisetas, bultos, cuadernos y toda clase de mercadería, God of War se ha eregido como uno de los mejores videojuegos en la historia con premios como el prestigioso Game of the Year, otorgado por The Game Awards, así como el reconocimiento de Mejor Juego por los British Academy Film Awards (BAFTA).

El videojuego presenta la historia de Kratos, un guerrero espartano que decide darle su vida a Ares (dios de la guerra) a cambio de que este le brinde superdotes de combate para acabar con sus enemigos. El problema es que Ares engaña a nuestro protagonista y provoca que, accidentalmente, acabe con la vida de su familia.

Sediento de venganza, Kratos emprende una larga travesía para acabar con todos los dioses del Olimpo.

La franquicia comenzó con una saga de tres videojuegos, iniciada en el 2005 y finalizada en el 2010. En esa trilogía, Kratos derrotó a Ares en el primer juego, a Atenea (diosa de la justicia) en el segundo y al resto de dioses, incluido a Zeus (dios del trueno), en el tercero.

Como la historia tuvo un cierre contundente, el mundo entero creyó que la épica de Kratos ahí había acabado, pero para el 2018 la desarrolladora Santa Monica Studios sorprendió con un reinicio de la saga. Ahora la franquicia bebería de la mitología nórdica para presentar dos nuevos videojuegos, uno lanzado en el 2018 y el que se estrena esta semana.

Así fue como se lanzó primeramente God of War (2018) en PlayStation 4, un juego que tomaba provecho absoluto de los adelantos tecnológicos de la consola (los otros títulos salieron para PlayStation 2 y 3) y que dejó más que satisfecha a su ferviente fanaticada.

Kratos tendrá un cúmulo de habilidades que irá desarrollando conforme avance el videojuego. Foto: Santa Monica Studios.

En esa aventura, se nos presentó a Kratos como padre del joven Atreus. Ambos se sumían en una trepidante travesía que los haría llegar hasta la cima más alta del mundo para depositar las cenizas de Faye, esposa de Kratos.

La gran revelación ocurre cuando, al final del juego, se revela que Atreus es, verdaderamente, Loki, algo que ni el mismo Kratos sabía.

¡Nada de Chris Hensworth! El Thor de 'God of War: Ragnarok' es completamente distinto al del universo Marvel. Foto: Santa Monica Studios.

El esperado final

Ahora, este 2022, aparece el último título en formar parte de la saga. Bajo el nombre God of War: Ragnarok, Kratos y su hijo deben unir fuerzas para vencer la desolación que Thor (dios del trueno) y Odín (dios supremo) planean vertir en el universo.

Para esta aventura, Kratos y Atreus les tocará lidiar con el frío del Fimbulwinter, sitio que en la mitología nórdica anticipa la batalla del fin del mundo (el Ragnarok, de ahí el título).

Para los combates del videojuego, Atreus volverá a acompañar a Kratos durante cada batalla y podrán realizar nuevos ataques en conjunto frente a sus enemigos. Además, se anticipa que los villanos han sido potenciados y que los niveles de juego que se ofrecen han subido la categoría de dificultad (aunque siempre se puede jugar en modo “fácil”).

También se espera que las Espadas del Caos, que son el arma principal de Kratos, tengan nuevas funciones demoledoras y que sirvan como gancho para escalar por los diversos escenarios.

En su reseña para la revista HobbyConsolas, el redactor David Martínez consideró que este título es uno de los mejores videojuegos del 2022 pues, a su parecer, es un digno cierre para una franquicia muy querida.

“Me he encontrado una obra de arte”, se lee en su crítica. “Es una historia violenta que te sacude y es capaz de hacerte apretar los dientes con los combates más sangrientos, así como hacerte soltar las lágrimas con momentos dramáticos. Porque, como corresponde a una historia mitológica, Ragnarok es una tragedia”.

Su reseña no hace más que confirmar que se trata de una poderosa historia al lado de un combate inigualable. La espera por God of War: Ragnarok, sencillamente, es incomparable y podrá disfrutarla tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 a partir de este 9 de noviembre.