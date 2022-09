‘Akira’, 40 años del manga que nos hizo obsesionarnos con el imaginario de oriente

Filosofía, calidad de animación, enérgica historia, personajes entrañables... Son muchos los frentes que han provocado la obsesión con Akira desde hace 40 años, cuando el manga se publicó en Japón y se convertiría, poco en poco, en un título de culto por su aspecto vanguardista e incomparable.

Tras tantos años pasando de mano en mano, sirviendo de base para un filme legendario y siendo objeto de múltiples homenajes en distintos productos culturales, Akira vive más que nunca, sus temas siguen siendo vigentes y su estética continúa siendo influencia cuando se trata de repensar el ciberpunk. Con el aniversario de su invención, conviene repasar su historia.

’Akira': El animé que lo empezó todo

Historia que marca generaciones

'Akira' es un pico de la animación de todos los tiempos. Si bien, fue estrenada en los ochenta, sus temas, sus visuales y su composición filosófica siguen siendo analizados hoy día. Foto: Netflix

Akira es un manga de más de dos mil páginas escrito y dibujado por Katsuhiro Ōtomo, quien también estaría detrás del emblemático largometraje homónimo de 1988.

Otomo, en su primera obra, la inacabada Fireball (1979), anticipaba una historia de ciencia ficción con elementos que posteriormente llevaría a Akira, pues presentaba a unos adolescentes que luchaban contra el gobierno.

La historia la refinó y finalmente nació el relato que marcó al mundo. En la ficción, a finales de los ochenta, el mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta.

En 1984, 'Akira' fue premiada con el Premio Kōdansha al mejor manga en la categoría general. Es la base de la película homónima de animación japonesa y ambas obras tuvieron un reconocimiento como clásicos dentro de sus respectivos géneros. Foto: Archivo

Treinta años después del cataclismo, sobre las ruinas de Tokio, se alza la megalópolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo.

Las sectas religiosas y los grupos extremistas, aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, un niño depositario de una “energía absoluta”, cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era.

Esta es una de las tapas de los tomos de Akira. Foto: Norma

El manga tuvo cinco tomos, de los cuales el largometraje muestra los hechos ocurridos en los primeros dos volúmenes y una parte del último. La película fue todo un éxito desde su estreno en 1989 y el manga siguió su propio camino hasta 1990.

La estética ciberpunk, la calidad de la animación y su trasfondo filosófico son los elementos que hacen que esta obra terminara por revolucionar y fascinar a todos los lectores de occidente. La película, de hecho, se recuerda como el título que insertó formalmente el animé en este hemisferio.

Algunos detalles sobre la creación de 'Akira', obra de Katsuhiro Otomo. Infografía por: William Sánchez y Andrés Díaz. (William Sánchez/William Sánchez)

No es para menos: tanto el manga como el animé son un compilado de ideas que aún se sienten frescas para el 2022, con temas como la identidad humana, los traumas, la vida después de la muerte y preguntas como ¿qué nos hace ser humanos?

“Otomo muestra una obsesión hacia la arquitectura que convierte a Neo-Tokio en un personaje más de la historia, creando páginas que son una auténtica locura por su nivel de detalle”, se lee en la reseña del manga publicada por el portal Stars my Destination.

“Además, 15 años antes de que el Authority de Warren Ellis y Brian Hitch, y posteriormente The Ultimates de Mark Millar y el propio Hitch popularizaran el término ‘widescreen’, en el mundo del comic americano para clasificar los comics con enormes escenas de acción con planificación cinematográfica, Otomo había dejado en pañales al resto de comics, que palidecen aún hoy en día cuando se comparan con esta obra”, agrega.

Es por esta razón que los homenajes a Akira no han escaseado con el paso de los años: Matrix, Isla de Perros, Ghost in the Shell, Steven Universe, Teen Titans y Looper, incluso en el reciente filme Nope (2022), de Jordan Peele, hay fotogramas calcados al manga a modo de tributo.

Akira hoy

Para celebrar el 40 aniversario del cómic, ha habido muchos planes en torno a darle nuevas texturas e ideas al mítico universo, pero la crisis sanitaria retrasó muchas producciones que estaban pactadas para este año. Aún así, aquellos proyectos no han sido descartados.

Por ejemplo, el director Katsuhiro Otomo anunció una nueva serie de animé basada en su manga original de Akira, así como un nuevo largometraje.

El presidente de la productora Sunrise, Makoto Asanuma, dijo que el estudio estaba “aún desarrollando” la nueva serie de animé, pero aparentemente se supone que incorpora absolutamente todos los acontecimientos del manga.

Además, sigue en cocción la preproducción de una versión de carne y hueso, encargada al cineasta neozelandés Taika Waititi, quien ha estado detrás de las dos últimas entregas de la saga de Thor en el Universo Cinemático de Marvel.

Mientras todos esos proyectos se terminan de cocinar, Akira lo espera en Netflix para un visionado más, celebrando así el título que nos hizo obsesionarnos para siempre con Neo-Tokio y sus vanguardistas reflexiones. Además, puede conseguir los tomos del cómic en Librería Internacional y en Ciudad Manga.