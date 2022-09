‘Fornite’ llega al final de su temporada: ¿ha tocado techo?

Con los grandes fenómenos culturales siempre surge una pregunta inevitable: ¿hasta cuánto aguantará su popularidad?

Fortnite, Overwatch, League of Legends… Prácticamente todos los videojuegos que se han mantenido en la cumbre más alta del mainstream siempre deben sufrir el escrutinio riguroso de fans, críticos y periodistas que, más allá de sus virtudes, suelen exaltar las necesidades u oportunidades de mejora que tiene cada título.

A continuación, presentamos unos puntos para analizar y proyectar algunas consideraciones en torno al videojuego.

Una de las grandes novedades de esta temporada fue la inclusión de batalla sin construcción. Foto: Epic Games

Revoluciones inesperadas Copiado!

Este 17 de setiembre, la temporada más extensa de Fortnite llega a su fin y, por supuesto, a la luz de su transición de mapas, personajes y armas, hay mucho por comentar y especular en torno a su futuro.

Si hubiese que ver en el retrovisor, esta última temporada de Fortnite ha sido revolucionaria. Este juego, catapultado en el 2017, se dio a conocer por diferenciarse de otros shooters por el factor de construir fuertes, como su nombre indica, para atacar y defenderse de enemigos.

Pues Epic Games, desarrolladora del proyecto, decidió este 2022 atreverse a lo impensable: habilitar un nuevo modo en el que no hubiese que construir. Esta decisión es razón suficiente para seguir entusiasmándose con nuevos y sorprendentes horizontes.

En uno de los artes promocionales, se da un guiño a la inclusión de Spider-Gwen para la próxima temporada. Foto: Epic Games

Crossovers con productos culturales Copiado!

Dentro de las alianzas comerciales que ha tenido el juego, Disney ha sido su principal benefactor. La inclusión de atuendos de Marvel y Star Wars le ha traído mucho dinero, pero no ha significado más que un elemento estético para todos los fans.

Esta temporada hubo una gran inclusión en este sentido, pues aliarse con Dragon Ball Super, en el marco del lanzamiento de su más reciente filme, significó una bocanada de aire fresco dentro de las armas y ejecuciones de la batalla campal.

Fortnite agregó kamehamehas! y nubes voladoras que cambiaron los desplazamientos, así como la forma de acabar con los rivales. Semanas después, hicieron una ronda temática con arcos y armas de fuego (¿habrá sido por la emisión de House of the Dragon?) que, en complemento con los aportes de Dragon Ball, hicieron que los playstyles de todos los usuarios del mundo cambiaran. Por ejemplo, si uno es de esconderse en un matorral, estas armas involucraban una muerte segura.

Ante el estreno del filme 'Dragon Ball Super Super Hero', Fortnite tuvo armas y atuendos temáticos. Foto: Epic Games

Sacarle provecho al mapa Copiado!

Esta larga temporada permitió tener espacios estilo búnker (como El Clarín), bosques abiertos donde los vehículos escasean (como Los Jonesys), ciudades de alta concentración de jugadores (como el legendario Rascacielos Recostados) y sitios que combinaban sótanos y plataformas de vuelo (como ocurrió con Caverna Descontrol).

Aún no se sabe si todo el mapa cambiará para esta nueva temporada, pero sí que es difícil pensar cómo superar una barra tan alta. ¿Quitarán los carros? ¿Habrá más ríos? ¿Se podrá jugar con nuevas experiencias como deslizarse en el desierto estilo surf? Son meras especulaciones, pero la topografía de Fortnite está al servicio de la creatividad.

Darth Vader fue uno de los principales atractivos para esta temporada. Foto: Epic Games

Solo hay una pista por el momento Copiado!

Con el lanzamiento de los afiches promocionales del cambio de temporada, Fortnite solo ha dejado una pista sobre las novedades para la siguiente temporada.

En uno de los artes publicitarios se nota una mano que se asemeja a la del traje de Spider-Gwen, también conocida como Ghost-Spider, un personaje que empezó a publicarse en el 2015.

Fortnite, en el marco del lanzamiento de la película Spiderman: No Way Home, había incluido no solo el atuendo del Spider-Man tradicional, sino también los lanzaredes, una herramienta de juego para desplazarse en el mapa trepando muros. Epic Games debe traerse algo entre manos para no repetirse y seguir innovando las capacidades y potencialidades que tiene este estilo de juego. Por suerte, no hay que esperar demasiado: este domingo 18 de setiembre podremos averiguar qué nos depara para los próximos meses de gaming.