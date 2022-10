Sergio Nogueira, representante de Dekra en Costa Rica: ‘Nosotros no firmamos decretos’

A última hora, un decreto ejecutivo firmado el 25 de octubre por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, cambió las condiciones de evaluación de la inspección técnica vehicular y permitió a la empresa alemana Dekra cobrar más por la reinspección de vehículos con más de una falta grave.

Inicialmente, los conductores que tuvieran que asistir a reinspección pagarían entre ¢1.163 y ¢2.525, según el tipo de automotor. Sin embargo, gracias al decreto ejecutivo (puede consultarlo aquí) cancelarán entre ¢4.339 y ¢9.425, que es el costo de inspección.

Sergio Nogueira, representante de Dekra en Costa Rica, rechazó que esa modificación se haga para beneficiar a su compañía y recomendó que se le consulte al Gobierno por qué ocurrió la modificación.

- Cuando ustedes ofertaron para ser el proveedor del servicio ofrecieron una reinspección gratuita, pero al final la reinspección se está cobrando ¿Por qué ocurre eso?

- Efectivamente, hicimos una propuesta económica con una tarifa de inspección (¢7.287) y cero colones por la reinspección con un defecto, pero la Aresep hizo una publicación de cambio de tarifa, redujo la tarifa de reinspección y puso una tarifa de ¢1.917 en caso de vehículos con peso menor a 3,5 toneladas.

- Entonces, ¿ustedes sí ofrecieron la reinspección gratuita cuando se trataba de un solo defecto grave?

- Es correcto, pero también ofrecimos una inspección con una tarifa mayor y la Aresep nos reguló hacia abajo, la tarifa de inspección es más baja y agregaron una tarifa de reinspección.

- A la población se le dijeron cosas que no ocurrieron, como que la reinspección iba a ser gratuita, y además vimos varios conductores molestos porque al hacer la reinspección les volvieron a cobrar la tarifa completa. Tenemos facturas de usuarios que fueron a inspección, no pasaron la prueba, volvieron más tarde y les cobraron el monto completo bajo el argumento de que tenían dos o más faltas graves ¿Por qué sucedió eso?

- Yo le pediría a usted que le pregunte al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cómo son las regulaciones técnicas, le recomendaría que le leyera el decreto 30.184 del MOPT, en donde dice que cuando los vehículos circulan por las vías públicas si hay dos o más defectos graves o peligrosos deberán pasar una reinspección completa. Entonces, yo creo que aquí hay una confusión con lo que usted llama una reinspección y lo que es una inspección completa.

“Lo que hacemos es que si el vehículo tiene más de un defecto grave o peligroso vuelve a recibir una inspección completa, es decir, pasa por toda la línea y se evalúan de nuevo todos los componentes que la legislación marca”.

- Ese decreto ejecutivo permite un cambio a última hora que juega a favor de ustedes...

- Eso yo no lo podría decir, la verdad es que yo no me atrevería a afirmar que hay un decreto que actuó a favor de nosotros.

- Pero ese decreto existe y, de acuerdo con usted mismo, ese decreto modifica la normativa para que los vehículos con dos o más faltas graves tenga que pasar por la inspección completa ¿Eso no es un beneficio para ustedes?

- Yo le pediría que le preguntara al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es el que emite los decretos ejecutivos. Nosotros no somos una autoridad, ni establecemos los lineamientos para las inspecciones. En todos los países en los que operamos seguimos los lineamientos establecidos por los gobiernos.

Sergio Nogueira (saco café), representante de Dekra en Costa Rica, participó días atrás en una conferencia de prensa de Casa Presidencial con el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes.

- ¿No sería congruente cumplir con lo que ustedes ofrecieron y posteriormente, si es que requieren cambios, solicitar reajustes de tarifas?

- Pues no lo veo yo así, porque nosotros hicimos una propuesta con un estimado, nosotros no tenemos los costos definidos con la operación real, cuando se hacen propuestas económicas, se hacen con estimados.

- Entonces sus estimaciones estaban en el aire, no había certeza en lo que ustedes ofertaron...

- No estoy de acuerdo. Nosotros estimamos con base en los volúmenes.

- Si ustedes ofertaron una cosa y ahora entran en operación con otros términos ¿No hay un incumplimiento?

- Agradezco su llamada, la verdad es que le pido que consulte directamente al MOPT para hacer estas consultas, porque yo no soy una autoridad, ni puedo opinar...

- ¿Ustedes están cómodos con el cambio del decreto ejecutivo?

- No opinamos sobre las decisiones que toman los gobiernos.

- ¿Ustedes hicieron lobby para que se firmara el decreto ejecutivo mencionado?

- ¿Algún tipo de lobby? Pues no, realmente no, no hemos hecho ningún tipo de lobby con nadie