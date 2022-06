Representación municipal en Cosevi y otras directivas peligran por posible vicio

Así quedó conformado el Consejo Directivo 2022-2024 de la UNGL. Se trata de 22 alcaldes y funcionarios municipales de todo el país.

Un aparente error cometido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) al momento de conformar su Junta Directiva podría replicarse al momento de elegir a los representantes municipales en distintos órganos públicos, como el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), y por lo tanto, en las decisiones que estos tomen.

El problema en que habría incurrido la Asamblea fue nombrar a dos personas de una misma municipalidad como directivos, situación expresamente prohibida por los estatutos de la organización. Esa elección se realizó el lunes 30 de mayo, cuando se eligieron 11 miembros propietarios y 11 suplentes del Consejo Directivo, entre ellos el alcalde de Matina, Walter Céspedes, y el presidente municipal del mismo ayuntamiento, Ever Cortés.

Ocurrió aunque el artículo 23 del Capítulo V de los estatutos de la UNGL indica que en el Consejo Directivo “no podrá haber directivos propietarios y suplentes que pertenezcan a una misma municipalidad”. Actualmente, este foro reúne al menos a 70 ayuntamientos.

[ UNGL organiza a municipalidades para oponerse a límite a reelección de alcaldes ]

¿Y ahora qué? El Consejo Directivo conformado con este aparente vicio, será el que este jueves nombre, a su vez, a la persona que asumirá la Dirección Ejecutiva de la organización y también las ternas y nóminas para representaciones de la UNGL en otros órganos públicos.

De acuerdo con su página web, la organización envía ternas para representación en 14 directivas y comisiones del Estado, entre esas el Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Cosevi, el Programa Integral del Mercado Agropecuario (PIMA Cenada), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Comisión para la Promoción de la Salud.

Uno de los nombramiento que más urge es el de Cosevi, porque el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confirmó que el representante municipal es el único que hace falta para conformar el Consejo y con esto resolver el futuro del contrato con la empresa Riteve SyC, que finalizará en menos de mes y medio.

[ Jerarca del MOPT: Municipalidades retrasan resolución de contrato con Riteve ]

“El problema es que esto me tiene pegado todo, porque son los consejos los que pueden instruir a los directores ejecutivos, yo no puedo. Y hay temas muy importantes, por ejemplo, yo a nivel de Riteve, para recibirle activos, es el Consejo de Administración el que puede hacer esa recepción de Cosevi. Yo como ministro, muy complicado, necesito esa Junta integrada”, explicó el jerarca a La Nación.

Ahora el asunto se complica porque, a pesar de la premura, el nombramiento que realice la Unión para el Cosevi podría estar viciado y resolver esa situación podría retrasar más la resolución del tema con Riteve.

Alerta

Según el alcalde de Matina, él alertó a las autoridades de la Unión del “error”, pero hicieron caso omiso. “Ahí hay un problema legal, pero cuando se hizo la elección nadie dijo nada”, manifestó.

Céspedes agregó que incluso el abogado de la UNGL, Luis Araya, emitió un criterio indicando que esa elección no procede. No obstante, cuando este diario le preguntó Araya por el tema, dijo no poder dar declaraciones.

También se consultó al presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Rojas, sobre qué harían para resolver este tema, pero evadió las preguntas.

[ UNGL busca salirse de regla fiscal para ejecutar fondos de la Unión Europea ]

Céspedes considera que la principal preocupación en este momento es que los nombramientos que ahora realice el Consejo Directivo de la UNGL estarán viciados. “Si a una sesión de la Junta Directiva asiste Ever y asisto yo, esa sesión es viciada porque hay dos representando a una misma municipalidad”, explicó.

El abogado experto en derecho administrativo Ernesto Jinesta confirmó a este diario que como los estatutos de la UNGL son claros en que no pueden haber dos directivos de una misma municipalidad en el Consejo Directivo de la organización, cualquier nombramiento que realice ese Consejo en una sesión donde estén ambos miembros estaría viciado y por ende no tendría validez.

Jinesta puntualizó que ni siquiera se debería presentar un recurso contra el nombramiento porque de igual forma ya “está viciado de origen” por la conformación del Consejo Directivo. “Si hay una manifestación de voluntad de un órgano colegiado, esa voluntad está viciada porque está mal constituido el órgano. Cuando digo voluntad es cualquier acto administrativo o nombramiento”, explicó.

[ UNGL rebaja cuota de afiliación en busca de evitar salida masiva de municipalidades ]

La única forma, agregó Jinesta, en que pueda hacerse a derecho la elección de ternas para las directivas del Estado y los nombramientos, es que alguno de los dos directivos de la Municipalidad de Matina se abstenga a participar en la sesión.

No obstante, Céspedes confirmó que este jueves asistirán los dos a la sesión en la que se elegirán las ternas y a la persona que ocupe la Dirección Ejecutiva.

Según Jinesta, de ser así, “tendrían que anular luego los nombramientos, porque está mal integrado el órgano”.

El alcalde de Matina concluyó que él sospecha que lo que va a ocurrir eventualmente es que le van a solicitar que renuncie a su puesto en el Consejo Directivo de la UNGL, principalmente porque él fue el que solicitó que se abriera a concurso el cargo de la Dirección Ejecutiva que ostenta Karen Porras desde hace tres periodos.

[ Unión de Gobiernos Locales abre concurso de un día para nombrar director ]

“En la sesión de este jueves vamos a participar los dos, ahí hay un problema legal porque si participamos y votamos los dos, la sesión estaría viciada y todos los actos que se hagan ahí, tanto la elección de la Dirección Ejecutiva como la elección de los miembros de las juntas directivas que tiene derecho a asignar la UNGL estarían viciados y fácil se los traerían abajo”, concluyó.