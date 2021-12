Presidenta del ICE atribuye prolongadas ausencias en últimos meses a drama familiar

"Mi presencia en suelo panameño no es por ocio, por negocios o por placer", expresó este jueves Irene Cañas. Imagen de la jerarca del ICE en su oficina en junio del 2019. Fotografía: (JOHN DURAN)

La muerte de su hermano y el proceso de custodia de su sobrino de ocho años son parte de la “compleja situación familiar” que la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Irene Cañas, divulgó este jueves para justificar el distanciamiento prolongado de sus labores en los últimos meses. Sus explicaciones respondieron a críticas por su ausencia realizadas por el diputado socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, vertidas en la red social Twitter, el mismo jueves.

Según Cañas, en agosto falleció un hermano suyo quien vivía en Panamá en compañía del hijo de 8 años. Por esa razón, dijo, ha viajado regularmente a ese país para trámites ligados a la custodia legal y definitiva de su sobrino Andrés, de quien se ha ocupado desde la muerte del padre porque, como explicó en un comunicado, ella representa ahora la persona con mayor cercanía afectiva para el menor.

“Es indispensable que le acompañe en el duelo y que esté presente en las citas de salud a las que debe asistir regularmente por tener el Síndrome de Prader Willi, un trastorno genético poco común que requiere atención y terapia especializada y permanente. Además, es importante señalar que él no puede salir del país hasta que el proceso de custodia se encuentre finalizado”, indicó Cañas también desde Twitter.

La funcionaria sostuvo que ha seguido en sus funciones como presidenta del ICE, excepto cuando debió tramitar vacaciones para atender las gestiones del proceso judicial.

El diputado aseguró este jueves que Cañas acumuló dos meses de ausencia de Costa Rica en setiembre y en noviembre pasados conforme una certificación que solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería. Abarca cuestionó si estas salidas habían sido comunicadas al Consejo Directivo del ICE, si fueron con goce de salario o en representación del Instituto en eventos internacionales.

“En estos momentos, la situación financiera y administrativa del ICE requiere la atención inmediata del jerarca de la institución. La ausencia de doña Irene nos llama la atención por la cantidad de días fuera del país, y por eso, hemos solicitado información al Consejo Directivo”, expresó el legislador en la red social.

En su descargo, Cañas se refirió a 79 días laborales contados a partir del 23 de agosto con corte al 9 de diciembre. De ellos, asegura haber tramitado nueve días de permiso por el fallecimiento del hermano y posteriormente de su papá, quien murió el 14 de octubre pasado; unas semanas después del deceso de su hermano.

Aparte de esos nueve días, asegura haberse visto obligada a gestionar 32,5 días de vacaciones para atender a su sobrino y trámites en Panamá, a los cuales se suman dos feriados (15 de setiembre y 1 de diciembre).

El jefe del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, defendió la lógica de su cuestionamiento a la presidenta del ICE. El diputado el 22 denoviembre en el plenario de la Asamblea Legislativa. Fotografía: (Asamblea Legislativa)

Los restantes 35,5 días de trabajo, Cañas aseguró haberlos laborado al 100% entre Costa Rica y Panamá adonde ha ido y venido pagando los traslados de su bolsillo y, garantizó, sin consumo alguno de recursos públicos durante su permanencia en Panamá.

“No he usado el pasaporte diplomático, ni he solicitado ningún tipo de apoyo a la institución. De todo esto tienen conocimiento pleno tanto la Presidencia de la República, como el Consejo Directivo del ICE”, contestó también desde Twitter.

La presidenta del ICE explicó que no había divulgado el motivo de sus ausencias para no afectar el proceso de custodia en curso y para no revictimizar con una exposición política y mediática “a un niño con una discapacidad intelectual, que además se encuentra superando un proceso de duelo que compartimos en el resto de mi familia”.

En su respuesta, Cañas solicitó no convertir este tema en un asunto político.

“Espero que este asunto no se utilice para lucrar políticamente, ni para ponerme a elegir entre mi trabajo como jerarca y el rol que he asumido como encargada de mi sobrino, el cual es un ejemplo más de la batalla diaria que tenemos que afrontar las mujeres que decidimos mantener nuestra vida laboral y familiar, sin renunciar a ninguna”, manifestó.

‘Preguntas legítimas’

Consultado este viernes, Abarca negó que en sus cuestionamientos exista alguna intención política en el marco de la actual campaña electoral.

“Nada tiene que ver la campaña y mis cuestionamientos son desde antes al ICE por diferencias sustanciales de hace mucho tiempo. La consulta no tiene que ver con el plano personal, sea quien sea, es una pregunta válida por dos meses de ausencia”, justificó.

El diputado aclaró que cuando hace consultas a entidades o jerarcas de estas, acostumbra divulgarlas en sus redes sociales como una política de su despacho.

“Lamento la situación personal y me solidarizo, pero no pregunté por el tema personal, fue sobre el estado del manejo laboral y de la Presidencia Ejecutiva, pregunté si eran vacaciones. No estoy juzgando, solo pregunto en calidad de diputado. Es una pregunta a la investidura de la presidencia del ICE, no a quien la ejerza. Quien detente la presidencia del Instituto y tenga ese comportamiento, merece estas preguntas las cuales son legítimas”, agregó.

Cañas, entretanto, dijo en su respuesta que espera que la definición de la guarda crianza de su sobrino concluya pronto, pero aseguró que mientras tanto no dejará desprotegido al niño.

“Tengan la seguridad de que seguiré a la par de mi sobrino en todo este proceso y mientras lo haga no descuidaré, como no lo he hecho hasta la fecha, mis responsabilidades frente al ICE, las cuales tengo muy claras”, concluyó.