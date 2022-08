Jerarca del ICE varía postura y habla de ceder control del despacho eléctrico nacional

Marco Acuña Mora asumió las riendas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en mayo. En un principio, sostuvo que el Cence debía seguir en manos del ICE. (Jose Cordero)

Sacar el control del despacho eléctrico nacional del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Eso fue lo que planteó este jueves, el presidente ejecutivo de esa entidad, Marco Acuña Mora, durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional.

El jerarca afirmó en ese foro que el Centro Nacional Control de Energía (Cence), que está adscrito al ICE, no debería ser en adelante el encargado del despacho nacional de electricidad; una declaración que supone un giro en su postura, ya que en mayo rechazaba ese escenario.

Acuña también expresó a los congresistas que el actual modelo eléctrico de Costa Rica “está obsoleto y es peligroso para el país y para el ICE” por la coexistencia de leyes distintas ligadas al sector de energía pero inconexas entre sí, por que, en su criterio, se requiere una normativa distinta.

Recordó que el Cence nació originalmente para el control de las plantas del ICE y no las de todo el país, pero que con el tiempo asumió otras funciones.

Entre esas responsabilidades citó la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), atender las transacciones comerciales en el mercado eléctrico y planificar el despacho de la energía diaria, incluidas las plantas del ICE y las de todos los demás actores en el SEN, como instalaciones de generación privadas y otras propiedad de municipalidades y cooperativas rurales de suministro eléctrico.

“¿Qué proponemos ahora? Se requiere un ente que vele por los intereses de todos los actores y ejecute un despacho vinculante liquidando las transacciones de energía, potencia y servicios auxiliares entre los actores del SEN. No es el Cence ya que el Cence lo necesita el ICE para administrar sus plantas. Entonces, el punto de dolor que he notado con respecto al Cence es que no es objetivo en el despacho y ese tipo de cosas. Entonces que lo haga otro. Por eso creo que ustedes deberían formular una política pública o ley para que eso se realice”, expresó.

A esas palabras siguieron advertencias y consejos para los legisladores para crear esa legislación.

“Hay que ver quién va a asumir esa responsabilidad si no es el ICE, entonces la decisión se debe tomar, por ende, considerando la seguridad energética del país, la objetividad e imparcialidad de los actores y el sentido de oportunidad de que haya energía cuando se necesita”, recalcó.

La presidenta de la comisión, María Daniela Rojas Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le consultó sobre la condición del ICE de ser juez y parte en el mercado eléctrico por vender energía en este y tener bajo su control al Cence.

Mora Acuña respondió que todas las empresas de energía tienen un centro de control que, en el caso ICE, lo pagan los abonados de esa empresa. Sin embargo, de seguido reiteró su postura de soltar esa tarea para todo el país al responderle a la diputada que, si bien no le compete decidir dónde y quién debería tener el control del despacho eléctrico, sí defendería los intereses del ICE donde esté.

“En otros países, las transacciones comerciales del mercado energético se hacen en otro sitio distinto al centro de control y despacho, pero esa es una decisión que no me compete. Antes, cuando solo existía el ICE, su planificación era la del país, pero ahora otras empresas construyen plantas fuera de esa planificación y el papel del ICE se ha desactualizado. Más que un tema de ser juez y parte, es ver qué le conviene al país, porque al final esas inversiones las pagan los consumidores”, respondió.

Discurso anterior Copiado!

En junio, Mora Acuña había declarado a este diario que no estaba en disposición de permitir que el Cence saliera del control del ICE bajo el argumento de que legalmente pesa sobre la empresa la responsabilidad del suministro eléctrico nacional. Días antes, en mayo, había expresado esta misma postura durante un conversatorio con líderes sindicales del Instituto.

A ellos les dijo: “Sobre el Cence hay muchas cosas que se hablan, yo no creo que sacando el Cence del ICE bajen las tarifas. Tampoco creo que el darle el volante del taxi al pasajero sea una buena decisión para el dueño del taxi, ¿verdad? Eso es todo lo que voy a decir sobre el Cence, pero son temas que no son tan fáciles cuando el ICE tiene la responsabilidad de abastecer la demanda nacional, ¿ok?”.

Su apertura este jueves a ceder tal responsabilidad llega una semana después de otra comparecencia ante esa misma comisión del ministro de Ambiente y Energía y el viceministro de Energía de dicha cartera, Franz Tattenbach Capra y Ronny Rodríguez Chaves, respectivamente.

Tattenbach afirmó que el Sistema Eléctrico Nacional no cumple con un principio de eficiencia al citar el caso de siete plantas privadas que el ICE obligó a cerrar desde el 2020, cuando decidió no comprarles más energía a pesar de que producen a costos bajos y con fuentes renovables. Para el ministro, un antídoto contra esa ineficiencia liberar al Cence del ICE.