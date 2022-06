Gobierno impulsa quitarle al ICE control del despacho de electricidad

El Centro Nacional de Control de Energía es la entidad que, día a día, decide cómo se va a atender la demanda de electricidad en Costa Rica. Dicho órgano está hoy bajo el control del ICE, pero el actual gobierno anunció que pretende sacarlo de ahí. Foto: (Jorge Castillo)

Ronny Rodríguez Chaves, ministro interino de Ambiente y Energía (Minae), adelantó este jueves que el Gobierno pretende quitarle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el control sobre el despacho de energía para asegurar la independencia en el sistema eléctrico como parte de una ruta para optimizar el uso de plantas, la eficiencia de los proveedores e incluso rebajas en el precio de la luz.

Rodríguez Chaves hizo el anuncio durante el Congreso de Energía y Ambiente, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, mientras se refería a los “errores cometidos” en la forma de planificar la generación eléctrica del país. En ese contexto, habló del futuro que tendrá el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) bajo la presente administración.

El Cence, que se encuentra bajo el alero del ICE, es la entidad que define día a día cómo se suple la electricidad de Costa Rica según la demanda. El centro debe planificar cómo se utilizarán las plantas disponibles, incluidas las del Instituto, las de generadores privados y otras de cooperativas de distribución rural, para cubrir las necesidades de energía.

“El ICE era el responsable y había asumido el Plan de Expansión de Generación por vacíos en el Sistema Eléctrico Nacional y posiblemente del mismo Minae que no asumió ese papel. El ICE lo ha hecho y bien, pero no le toca hacerlo y ahí viene el tema. Posiblemente hemos cometido errores porque esa visión se queda corta, pues hoy se requiere un plan pero no eléctrico sino del sistema energético nacional”, aseveró Rodríguez.

Tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como la Contraloría General de la República (CGR) han advertido que, mientras el Cence pertenezca al Instituto, no existe una autoridad independiente que decida cuáles plantas se encienden para atender la demanda energética.

El Cence, razonan ambas entidades, tiene en el ICE a su patrono el cual genera ganancias al producir, transmitir y vender energía como efecto de esa planificación diaria del suministro nacional. Además, el ICE también se resiste abiertamente a liberar al Centro con lo cual, según Aresep y la CGR, actúa como juez y parte en el mercado eléctrico, lo cual consideran una desventaja tarifaria para Costa Rica.

Rodríguez Chaves indicó este jueves que el gobierno buscará dotar de independencia al Cence y, además, señaló que el Minae ejercerá una rectoría mucho más profunda en materia de energía (electricidad e hidrocarburos). Alegó que, según un primer diagnóstico en materia energética realizado durante este gobierno, hay una necesidad urgente de nuevos instrumentos de política pública.

“Nos comprometemos desde el Poder Ejecutivo a tomar las decisiones muy pronto en cuanto a los instrumentos de política pública que correspondan, sean uno o varios, para un mercado eléctrico regulado pero diferente; con una rectoría muy fuerte a nivel del ministro rector y un Centro Nacional de Control de Energía con independencia”, declaró el viceministro de Energía.

Sin embargo, el funcionario aclaró en el foro que no consideraba ni mal, ni incorrecto el desempeño actual del Cence, pero recalcó que ya deben crearse condiciones para que no dependa “de las personas que están actualmente sino que sea un sistema que se sostenga por sí mismo”, en referencia a la posibilidad de dotarle también de independencia financiera a su personal.

“No hay ninguna duda que el Cence es un tema que debe ponerse en la mesa, le dijimos a Marco Mora (presidente del ICE) que la visión del rector es que el Cence tiene que ser discutido. Necesito garantizar que el tema tenga independencia total en dos cosas, en la operación del sistema por el lado de las plantas y en el mercado; las transacciones de energía. No pedimos que el Cence deaparezca necesariamente del ICE pero sí habrá desconcentración”, señaló.

Rodríguez admitió no se tiene la solución ya pero prometió que tiene que darse en esta administración y, si el Cence queda en el ICE, no puede ser bajo la dinámica actual.

“Si no se discute, no se solucionará y tampoco descarto que el Cence quede fuera del ICE porque tenemos ocho empresas distribuidoras, empresas privadas y un ente regulador. Entonces todos los actores deben conversar y el ICE lo sabe”, enfatizó.

El jerarca también habló abiertamente de impulsar la incorporación de nuevas tecnologías en materia de electrificación para hogares y empresas “de una manera natural”.

“Sabemos que la forma centralizada de generar y distribuir va a cambiar cuando seamos capaces de almacenar y tener más capacidad de democratizar la generación de energía con fuentes propias, sea para electricidad o incluso biocombustibles. Este es el mensaje por parte del Gobierno”, agregó.

Al respecto, la diputada socialcristiana Daniela Rojas Salas señaló que ella también buscará esa independencia del Cence como presidenta de la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa. La legisladora también participó en el congreso organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica.

“El Cence no debería estar en manos de un operador y todas esas cosas son las que podemos y debemos discutir en la comisión para generarle a los usuarios y las empresas más oportunidades de negocio.

“Si las empresas siguen pensando que el negocio es lo único que tienen ahorita, van a morir porque las baterías van a llegar y vamos todos a buscar cómo generar nuestra propia electricidad y vamos a querer guardar esa energía. Esto es una llamada de atención a las empresas”, manifestó la legisladora.

A inicios de junio, Marco Acuña Mora, presidente del ICE, aseveró en entrevista con La Nación que no tiene deseos de que el Centro Nacional de Control de Energía salga del control del Instituto.

“¿Qué pasaría si el Cence no dependiera del ICE y ocurre un problema de suministro por alguna mala operación del sistema eléctrico? Legalmente ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? Al ICE. Entonces, si usted quiere que yo maneje el taxi y soy responsable del taxi, no puedo darle el volante a otro porque, si me chocan el taxi, entonces tengo que asumir algo que no hice.

“Entonces, no puedo permitir que se me entregue una responsabilidad si no puedo controlarla”, aseveró en ese entonces Acuña Mora, al ser consultado sobre si avalaría desligar al Cence de la entidad.