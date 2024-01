¿Cuándo vuelve la restricción vehicular de ingreso a San José?

Como es costumbre, la restricción vehicular de ingreso a San José quedó suspendida temporalmente desde los últimos días del 2023 y continúa en esta primera semana del 2024. Sin embargo, tenga en cuenta que nuevamente se aplicará a partir de la otra semana.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que la restricción vehicular volverá a regir a partir del próximo lunes 8 de enero del 2024. La medida busca reducir congestionamientos viales en la capital y facilitar la circulación en sus puntos periféricos.

La medida limita la circulación un día por semana a los vehículos, a partir del último dígito en la placa. El irrespeto a la restricción expone a los conductores a una multa de ¢60.831.

Lunes no circulan las placas terminadas en 1 y 2. El martes no transitan las finalizadas en 3 y 4, miércoles 5 y 6. Los jueves no deben circular las terminadas en 7 y 8 y cada viernes, en 9 y 0.

La restricción se aplica entre 6 a. m. y 7 p. m. de lunes a viernes para el sector de Circunvalación, también parte de las rutas 39 y 108 en la Uruca, y la ruta 100 (la Uruca, Cinco Esquinas de Tibás y Calle Blancos).

Esto implica que los conductores no pueden transitar por la carretera de Circunvalación ni a sitios como Hatillos, San Pedro, Los Yoses, La Sabana, Rohrmoser, Calle Blancos, Zapote, parque de la Paz y el centro de San José.

Esta es el área en San José de restricción vehicular por placa. Fotografía: Cortesía MOPT.

Reclamos por multas y decomisos

El Ministerio también comunicó que a partir de este 3 de enero, de 7 a. m. a 3 p. m. atenderá impugnaciones de multas recibidas en días festivos. También se atenderán a partir de este miércoles a los conductores que deseen pagar con rebajo del 15% dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la sanción.

El plazo para ambas gestiones vence el 16 de enero.

No obstante, aclaró el Ministerio, el rebajo del 15% no aplica para multas tipo A. Estas se aplican, por ejemplo, por conducir a 120 kilómetros por hora o bajo los efectos del alcohol, así como por negarse al examen de alcohol, adelantar en curva, intersección, cruce de ferrocarril, puentes, túneles, espaldón o al costado derecho y en pasos a desnivel.

A partir del 1.° de enero, ese tipo de infracciones se castigan con ¢363.748.

Si el trámite es para reclamar la devolución de vehículos decomisados en últimos días, los propietarios primero deben sacar una cita y pagar por adelantado el acarreo y custodia del mismo.

La cita se gestiona desde el sitio www.csv.go.cr. Eso sí, los infractores deben pagar cualquier multa que tengan pendientes para poder realizar este trámite.