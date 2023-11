Costa Rica está muy lejos de la meta en atracción de nómadas digitales

A 15 meses de la puesta en aplicación del Reglamento a la Ley de Nómadas Digitales, el país apenas logró atraer al 3% de los viajeros previstos por el Gobierno.

Los nómadas digitales son personas que, por las características de su trabajo, pueden desempeñar sus funciones desde cualquier lugar del mundo y, por lo tanto, acostumbran viajar y pasar una temporada en diferentes destinos, lo cual contribuye con la economía de las zonas turísticas.

Con el objetivo de atraerlos, la Asamblea Legislativa aprobó en el 2021 una ley que creó un estatus migratorio especial para estas personas. La norma les permite estar por un año en suelo nacional con beneficios fiscales. Sin embargo, los datos demuestran que la normativa no ha tenido el éxito esperado.

En enero de 2023, William Rodríguez López, ministro de Turismo, dijo en una entrevista con Radio Columbia, que el objetivo era atraer 17.500 nómadas digitales por año y, en un plazo de 5 años, lograr el ingreso de 87.500.

Sarah Woolhouse, de 24 años, es ingeniería de software y semanas atrás estuvo en La Fortuna, San Carlos, pues su trabajo le permite viajar y trabajar al mismo tiempo. (Eyleen Vargas Dávila/Eyleen Vargas)

No obstante, las cifras están muy lejos de cumplir las expectativas fijadas por el Poder Ejecutivo. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, desde julio de 2022 -mes en que se publicó el reglamento- hasta diciembre de ese año ingresaron 161 nómadas digitales.

Luego, entre enero y abril de 2023, entraron otras 368 personas con ese estatus, el cual además brinda facilidades para la apertura de cuentas bancarias y ofrece algunas exenciones tributarias.

En total, entre julio de 2022 y abril de 2023, 529 personas ingresaron al país como nómadas digitales. Ese número incluye a quienes solicitaron el estatus migratorio más sus acompañantes como cónyuge o hijos.

Para cumplir la meta expuesta por el ministro de Turismo deberían ingresar, en promedio, 1.458 por mes. Sin embargo, el promedio mensual real en los primeros diez meses de aplicación de la medida fue de solo 52,9.

A través de Jharma Sancho Araya, funcionaria del despacho del ministro de Turismo, se intentó gestionar una entrevista con el jerarca, pero no fue posible obtenerla.

De quien se obtuvo respuesta mediante correo electrónico fue de Carolina Trejos, directora de Mercadeo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quien reconoció que el país tiene problemas de conectividad que debe atender, por ser un aspecto vital para los nómadas digitales.

“Continuamos con los esfuerzos de promoción, ya que se trata de un proceso en el desarrollo del nuevo nicho”, declaró.

Trejos confirmó que el interés de captar a este tipo de viajeros radica en que son personas que permanecen por más tiempo en el país, lo cual se traduce en más demanda de servicios y mayor gasto diario.

Aparte de la cantidad de personas que han solicitado el estatus, también llama la atención el hecho de que, pese a la creación de beneficios fiscales que se les ofrece, como la exoneración al impuesto sobre las utilidades y la importación de equipo electrónico básico para sus funciones como computadora, cámara de video y tablets, entre otros, el Ministerio de Hacienda no ha recibido ninguna gestión.

Hacienda señaló que, hasta el pasado 6 de junio, no había ingresado ni una sola solicitud de exoneración gestionada por viajeros que estén en Costa Rica teletrabajando.

Un factor que podría afectar la llegada de nómadas digitales son los salarios mensuales fijados por el Estado para aplicar a la visa. Para individuos, se exige un ingreso mínimo mensual de $3.000 y, para quienes viajan con su pareja o hijos, deben demostrar una remuneración superior a los $4.000.

Para demostrar los ingresos, deben presentar estados de cuenta acompañados de declaraciones juradas.

También, deben completar formularios en línea, fotografías y copias del pasaporte, entre otros. Según Migración, todos los documentos presentados deben estar traducidos al español.

En caso de viajar con familia, el interesado debe aportar certificaciones de matrimonio o de unión de hecho y constancias de nacimiento de los hijos, entre otros datos.

Poca información

A pesar de que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) comunicó, desde julio de 2022, la existencia de un sitio web exclusivo para informar a nómadas digitales sobre cómo tramitar ese estatus migratorio, la entidad desconoce su existencia.

Se solicitó a la oficina de prensa del ICT las estadísticas de tráfico para medir el interés de extranjeros de ingresar a Costa Rica como nómadas digitales, pero la entidad respondió que esa información se le debía solicitar a la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los datos tampoco están en Migración y Extranjería. Por medio de un correo electrónico, la oficina de prensa indicó que esos registros los tiene el ICT.

Mientras ambas entidades se tiran la bola, extranjeros consultados para este reportaje afirman que ni siquiera, sabían de la existencia de beneficios fiscales o de otro tipo para los nómadas digitales.

En Selina, un hostal especializado en hospedar personas que viajan mientras trabajan, expresaron que no es atractivo gestionar una visa de nómada digital, pues en la mayoría de las ocasiones se detienen dos semanas o un mes en un país para luego viajar a otro.

Ese es el caso de Patrick Grayson, estadounidense que lleva un año y seis meses viajando por el mundo mientras trabaja. Para él, no vale la pena pasar por los trámites burocráticos del visado, ya que su plan era estar en Costa Rica por solo un mes.

“Con la visa no tuve complicaciones; entré como turista, no tengo una visa de nómada digital porque solo me puedo quedar un mes”, explicó el norteamericano.

Lo mismo piensa Sarah Woolhouse, ingeniera en Informática oriunda de Bélgica. Ella llegó al país por solo dos semanas y, por lo tanto, ingresó como turista. “No tiene sentido tramitar una visa de nómada digital”, comentó la mujer.

Otras personas consultadas manifestaron que ni siquiera conocían que Costa Rica ofrece opciones de visado para nómadas digitales.

De todas las personas consultadas, solo una tenía visa de nómada digital. Se trata de Tybo Vanderstraeten, un joven belga que gestionó esa condición migratoria desde 2022.

Afirmó que el proceso fue bastante fácil, porque contó con la asistencia de un abogado que le ayudó con los trámites.

Carlos Ricardo Benavides, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) e impulsor de la legislación, criticó que Migración tardó más de nueve meses para redactar el reglamento que permitió su entrada en ejecución y la falta de coordinación entre instituciones.

“Hubo un bloqueo sistemático especialmente de funcionarios de Migración que se oponían una y otra vez a la redacción del reglamento”, declaró.

Mauricio Tenorio es estudiante de periodismo de la Clase 15 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte. Es el encuentro entre periodistas y estudiantes de la carrera, quienes generan producciones periodísticas de alta calidad sobre las causas y las soluciones de realidades de riesgo social, y se mantienen vinculados para promover el buen periodismo.