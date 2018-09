En turismo hay un encadenamiento de valor: si el crucero no llega, no baja el visitante y si no lo hace, tampoco compra artesanías, ni consume servicios, ni toma tours, ni ingresa a parques nacionales, indicó el dirigente de Canatur, en alusión al crucero Celebrity Infinity, que el lunes tenía prevista una escala en Puntarenas, con sus 3.500 pasajeros, pero decidió pasar de largo y parar en Panamá.