La primera medida de suspensión temporal que rige desde el lunes 1.° de junio, es en relación con la entrega y recepción de solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo y de la Ley 7125 reformada por la Ley 8769. Se procedió así para no generar falsas expectativas en los eventuales solicitantes de beneficios, dado que, por el momento, no se tienen los recursos suficientes para garantizar la continuidad del pago.