Cambio de reglas en inspección vehicular no son responsabilidad de Aresep, afirma directora de Cosevi

Cindy Coto, directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), rechazó que la modificación en las reglas de la revisión técnica vehicular que estableció un nuevo decreto del Gobierno sea responsabilidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). La normativa fue firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez.

La Nación publicó que los jerarcas firmaron, el martes 25 de octubre, un decreto ejecutivo en el que estableció que todos los vehículos con más de una falta grave deberán pasar por una nueva inspección completa, eso quiere decir que deberán pagar otros ¢8.086 (con impuesto al valor agregado -IVA- incluido).

Por ejemplo, antes del decreto ejecutivo, el dueño de un automotor liviano que no aprobara la evaluación y tuviera que ir a reinspección, hubiera tenido que cancelar, en total, ¢10.003, pero con el cambio de reglas deberá pagar ¢16.172, lo que representa un aumento del 61%.

En una publicación en Facebook, este sábado, Chaves manifestó que el decreto ejecutivo se firmó porque “no teníamos opción”. De acuerdo con el mandatario, la Aresep fijó tarifas de reinspección (¢1.163 y ¢2.525, según el tipo de automotor) en contra de la intención del Poder Ejecutivo de dar ese servicio gratis.

Decreto de última hora varió reglas de revisión técnica vehicular

No obstante, la directora ejecutiva de Cosevi reconoció que son temas diferentes y los ajustes promulgados en el decreto ejecutivo -firmado por el presidente y el ministro- no tienen nada que ver con tarifas de inspección y reinspección.

Este viernes 28 de ocubre Dekra abrió la estación ubicada en Lagunilla, Heredia. (Marvin Caravaca)

“Este cambio no tiene que ver con la Aresep, este cambio de que vehículos con dos o más defectos graves tengan que pasar por una inspección integral es un tema de seguridad vial”, declaró Coto en una entrevista realizada este sábado 29 de octubre.

Agregó que el objetivo es asegurarse de que los dueños de automotores con faltas graves no solo hagan reparaciones rápidas por salir del paso.

- ¿Beneficia el decreto ejecutivo a Dekra al permitirle cobrar la tarifa de inspección completa y no la de reinspección, que es mucho más barata?

- Yo siento que no, porque nosotros vamos a mandarle todo esto a Aresep para que hagan un análisis integral y de esta situación puede tabular y ver cómo fija una tarifa relacionada con este aspecto.

Cambio de reglas en inspección vehicular no son responsabilidad de Aresep, dice directora de Cosevi Contrario a lo expresado por el presidente en una publicación en Facebook, Cindy Coto, directora del Cosevi, descartó que los cambios sean culpa de Aresep.

Sergio Nogueira, representante de Dekra en Costa Rica, rechazó que hayan hecho lobby para que se firmara el decreto ejecutivo y así poder cobrar tarifas más altas.

En principio, el Gobierno prometió que la reinspección por una sola falta no se cobraría, pues Dekra aseguró eso en su oferta, pero esa promesa no se cumplió. Incluso, en setiembre, el ministro Amador reconoció que los alemanes no obtuvieron la mejor calificación durante el concurso público para adjudicar el servicio de revisión técnica, pero les entregaron el contrato porque no cobrarían la reinspección por una falta, condición que no se concretó.

Sergio Nogueira, representante de Dekra en Costa Rica: ‘Nosotros no firmamos decretos’

¿Qué ocurrió? La Comisión Evaluadora de las ofertas colocó a la firma sueca Opus Group AB en primer lugar, y a Dekra en segundo, pero el MOPT alega que la figura del Permiso de Uso en Precario que se aplicó para otorgar el contrato “es una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”.

La revisión técnica es un negocio de al menos ¢24.000 millones durante los dos años de permiso que obtuvo Dekra.

Además, argumenta que la comisión –que dio el mayor puntaje a los suecos entre las diferentes empresas que presentaron ofertas para dar el servicio–, solo realizó una “calificación de referencia” y las mismas, dice, “no son vinculantes y las autoridades que deciden, pueden, motivando su decisión, hacer una elección discrecional”.