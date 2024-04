Barrio de Cartago resolvió contaminación de nitratos en el agua con diseño propio

Los vecinos del residencial El Molino, en Cartago, se pusieron de acuerdo para solucionar el problema de contaminación del agua de su comunidad, la cual tenía altas de concentraciones de nitratos, derivados del nitrógeno que pueden provocar trastornos circulatorios al impedir la oxigenación de la sangre.

Los profesionales del barrio diseñaron su propia planta de tratamiento para capturar los nitratos, a fin de asegurar al agua potable para cerca de 660 casas, con unos 3.000 habitantes, y reactivar los permisos de construcción.

Desde hace ocho años, el Ministerio de Salud había emitido una orden sanitaria por la contaminación del acueducto local. A raíz de ello, la Junta Directiva de la Asociación Administradora de Sistema de Acueducto y Alcantarillado Comunal (Asada) de El Molino creó diferentes comisiones de trabajo.

Carlos Enrique Madrigal Ruiz, ingeniero, vecino del residencial y vicepresidente de la Junta Directiva, conversó en varias ocasiones con Carlos Brenes Castillo, anterior presidente de la Asada (ya fallecido), quien le hablaba de los constantes problemas de contaminación del agua.

“Yo le dije que, para eso, había una solución, pero que no era nada barata. El sistema que elegimos fue el del filtro del intercambio iónico, que en costos era más cómodo y tenía muy buena garantía de los suplidores. Carlos Brenes me apoyó y se hizo una asamblea general de vecinos para que aprobaran el proyecto como tal”, explicó Madrigal.

El vicepresidente relató que, como él es ingeniero en mantenimiento industrial, ya pensionado, pudo aportar su experiencia, realizar varios diseños y montar el proyecto para el tratamiento del agua.

Carlos Madrigal, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asada de El Molino, aportó su experiencia de ingeniero para los diseños y colocación del sistema de potabilización del agua. Foto: Keyna Calderón, corresponsal.

“Hice toda la instalación junto al fontanero, Jonathan Orozco; otro ingeniero del residencial, Rolando Córdoba, me dio soporte. Al fontanero lo fui guiando, hice planos de cómo iba a ir instalada. Jeimy Orozco González, la secretaria de la Asada, me ayudó mucho en la parte administrativa. Los tanques y filtros fueron mandados a traer a Alemania. Este es un aporte que se le hizo a la comunidad y no cobré porque la verdad que me ilusionó hacer el proyecto y, como estaba pensionado, tenía tiempo”, relató Carlos Madrigal.

Cada día, se utilizan cuatro sacos de 25 kilos con las pastillas de salmuera para filtrar los nitratos. Foto: Keyna Calderón, corresponsal.

La instalación mecánica del sistema duró 15 días y todo el proceso, entre seis y ocho meses.

El sistema utiliza un sistema de intercambio iónico, con un filtro de partículas sólidas, un filtro de nitratos, medidores de flujo y un control automático para la inyección de la salmuera en la regeneración del filtro de nitratos.

Se agrega un tipo de sal al tanque, se disuelve en el agua por 24 horas y, cuando el sistema de filtración se agota, el agua con sal desplaza todos los nitratos que ha capturado y los arrastra.

Por día, se utilizan sacos de 25 kilos de sal, cada uno con un costo de $15, lo que implica un costo mensual de ¢1 millón.

La comunidad logró levantar las órdenes sanitarias y reactivar la disponibilidad de agua para que se puedan efectuar las construcciones faltantes en el residencial. Lograron los permisos sanitarios de parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara).

Ahora, el agua cumple con la norma sanitaria exigida por las autoridades.

Este sistema tuvo una inversión de aproximadamente $80.000. Los niveles de nitratos han bajado y la calidad del agua es apta. Adicionalmente, el AyA, les otorgó el sello de Calidad Sanitaria.

Actualmente, se trabaja en la estructura financiera para perforar un nuevo pozo, con los lineamientos del Senara y se está a la espera del visto bueno del AyA cumplir con los requisitos y ejecutar el nuevo proyecto a corto o mediano plazo.