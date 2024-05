Herediano busca recuperar la memoria de aquella versión intratable

Héctor Altamirano se mostró atento en sus respuestas, sin molestarse ante los cuestionamientos y con la esperanza de que el Club Sport Herediano dejará atrás las dudas.

Lo que más quiere es que su equipo recobre la memoria y que sea de nuevo lo que era en la primera vuelta de la fase regular, cuando se mostraba intratable y parecía un equipo inalcanzable.

Para el técnico de los florenses, esta semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense debe tomarse como un borrón y cuenta nueva. Él está seguro de que sus jugadores así lo entendieron.

- En la primera vuelta ustedes ganaron en el Morera Soto sin sufrir y los cambios que usted hizo surtieron efecto. Usted dijo en Pérez Zeledón que el equipo debe recuperar la memoria de las victorias y de la superioridad que mostró. ¿Cómo llegan a este juego?

- Nosotros estamos bien, estamos tranquilos, estamos estables. El equipo se siente cómodo. Nosotros trabajamos ciertas cosas para que el equipo encontrara otra manera de atacar, otra manera de defender y por ahí dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Me parece que este miércoles es una serie donde ambos equipos intentaremos hacer lo que cada uno crea que es conveniente para ese partido.

”Recordar que son 180 minutos y hay que trabajar ambos partidos, pero en lo personal, estoy tranquilo, estoy contento porque también hemos recuperado a algunas piezas que habíamos perdido. Estamos contentos, vamos a disfrutar, estamos 100% mentalizados, sabemos qué hay que hacer para recuperar lo que dejamos de hacer y lograr un partido inteligente que nos permita avanzar”.

- ¿Se volverá a ver la versión de enero o febrero del Herediano?

- Nosotros estamos bien, el equipo se encuentra bastante bien, motivado. Sabemos la instancia en la que estamos, sabemos la responsabilidad que tenemos. Simplemente es ajustar, trabajar, pero estamos con la idea de que el equipo vuelva a ser agresivo, competitivo y que podamos hacer una serie bastante buena para nosotros, que nos permita avanzar.

- El equipo dejó muchos puntos y no se ha visto bien. ¿Qué piensa de que el equipo dejó de ser favorito en las últimas semanas?

- Nosotros estamos tranquilos, estamos conscientes de lo que hicimos bien y sobre eso tenemos que retomar el camino. Todo lo que pasó y lo que dejamos de hacer ya está, no podemos hacer nada. Ahora hay que ver hacia adelante. El equipo está tranquilo, comprometido y con la disposición de hacer una serie muy buena que nos permita avanzar.

- ¿Qué significa enfrentar a quien está catalogado como uno de los mejores entrenadores de Concacaf a la par de Javier Vasco Aguirre y otras figuras importantes?

- Lo respeto mucho, es un técnico con el que hemos cruzado palabras, que tenemos una amistad fuera de... Lo respeto, pero hasta ahí. El respeto se queda ahí. Él querrá ganar para su equipo, yo quiero ganar para el nuestro y será un partido en donde ambos pondremos el once que creamos que está mejor para competir. Insisto, es un técnico respetado y es alguien al cual yo estoy agradecido por ciertas cosas que han pasado fuera de... Pero yo quiero ganar, mi equipo quiere ganar y con esa mentalidad estamos.

- Desde afuera se dice que Herediano se cayó, que sus números no fueron buenos. ¿Qué les dice a esas personas?

- Con todo respeto lo digo, yo no soy alguien que se detenga a escuchar, yo sé lo que tengo, sé lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Sé lo que nos faltó, pero estamos muy fuertes. Lo del torneo ya pasó, ya quedó. Trabajamos de una manera distinta y cuando uno como técnico ve ese brillo en los jugadores, de que se tienen ganas, eso me dejó muy tranquilo. Estamos bien, tranquilos, emocionados por esta situación.

- ¿Qué tan importante es este primer partido en el Morera Soto? ¿Cuánto puede marcar la serie?

- Hay series que se pueden finiquitar en el primer partido. Nosotros estamos conscientes de eso, vamos a ir a proponer, a hacer nuestro trabajo, a conseguir un resultado positivo y que podamos coronar el sábado con nuestra gente.

- ¿Cómo asume el ambiente que se percibe, de que a Herediano lo ven a la baja y a la Liga muy fuerte?

- Yo soy bien respetuoso en esas situaciones. Insisto, no soy mucho de leer o de buscar esa información. Yo entiendo el trabajo de todos, soy bien respetuoso con la prensa, con el aficionado, no me corresponde esa situación.

”A mí me corresponde trabajar, mentalizar a mi equipo, encontrar la vía para que el equipo llegue al partido de este miércoles siendo competitivo, siendo protagonista, siendo fuerte y eso lo observé.

”Respeto las opiniones de todos y somos concientes de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Quizás hacia afuera se pueda generar una duda, pero hacia adentro estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer”.

- ¿Cómo está Gerson Torres?

- Gerson está bien, la semana pasada culminó su etapa de readaptación con los fisios y los preparadores físicos. Evaluaremos cómo está, pero se encuentra recuperado. No está al 100%, pero ya lo tenemos elegible. El equipo está bien, hay algunas dolencias normales, tenemos un par de lesionados más, pero estamos listos para enfrentar lo que viene.

- ¿Cómo asume este reto contra un Alajuelense que viene en alzada y que su técnico está invicto?

- Nosotros estamos mentalizados, si nos vamos al balance, en el torneo ganamos uno y empatamos uno. Ellos vienen de hacer un cierre bueno, pero en estas instancias, esas estadísticas se quedan a un lado. El equipo que plantee mejor y que tenga mayor determinación es el que avanzará a la siguiente ronda.

- ¿Esta serie se presta para alguna sorpresa por parte de ustedes o del rival?

- Yo creo que sorpresas como tal no espero mucho, variantes quizás sí. Alguna variante en estructura que te pueda modificar su manera de jugar, pero me parece que en estas instancias ambos iremos con lo mejor que tengamos para el partido de ida. No espero muchos cambios de parte de ellos.

