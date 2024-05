¿Herediano tiene problemas a lo interno? Héctor Altamirano responde sin rodeos

¿Se han dado problemas a lo interno en el Club Sport Herediano? Esa fue una pregunta que recibió Héctor Pity Altamirano antes del inicio de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense.

Algo tuvo que suceder en el Team para que aquel equipo que se mostraba inalcanzable en la primera vuelta del Clausura 2024 y que tenía una ventaja de 12 puntos en la cima de la tabla, dejara escapar ese botín y perdiera el liderato general, que quedó en manos de Saprissa.

En Pérez Zeledón fue más evidente la molestia, los gritos y los señalamientos entre los florenses, porque las discusiones se dieron ahí, justo al lado de donde estaba la prensa deportiva haciendo su trabajo.

¿Será que el equipo se desconectó en lo mental? Al responder eso, Héctor Altamirano dijo que lo ocurrido es bien sencillo y explicó que cuando se tiene un equipo competitivo que está diseñado para pelear los primeros lugares, un conjunto que viene jugando bastante bien y se tiene un mal partido, hay molestia.

LEA MÁS: Jafet Soto habló de Saprissa y Hugo Cruz mientras se refería a semifinal Herediano vs. Alajuelense

“Yo tengo claro que el equipo en Pérez Zeledón no fue lo que nosotros queríamos. Las exigencias de todos es muy normal y a mí me encanta en lo personal. Yo prefiero tener gente que vibre, que sienta lo que está pasando, pero no pasó absolutamente nada”, afirmó Héctor Altamirano.

Esa vez, John Jairo Ruiz salió expulsado y en medio del ambiente tan caliente ya en el vestuario, mejor sacaron al futbolista de ahí.

“John Jairo es un tipo que tiene un carácter muy puntual, se habló, se comentó, pero no pasó absolutamente nada. Adentro estamos muy fuertes, adentro estamos con la misma energía con la que empezamos y con esa misma energía vamos a disputar esta semifinal”, aseguró el timonel del Team.

Viendo el accionar de los florenses en los últimos partidos, uno de los comentarios más generalizados es que Elías Aguilar refleja un bajonazo en su rendimiento y que el equipo lo resiente, porque Herediano depende mucho de su capitán.

LEA MÁS: Herediano tuvo un cambio radical en las últimas horas

Sin embargo, Altamirano no coincide con esa apreciación, pero sí sabe por qué es que al 10 florense se le nota algo diferente dentro del terreno de juego.

“Me parece que ha habido situaciones distintas en la estructura y en lo que le pedimos, entonces no creo que haya pasado eso (bajonazo en el rendimiento), aclaró el mexicano.

A su vez, él consideró como algo normal aquella imagen que dio mucho de qué hablar en el partido que los rojiamarillos empataron el domingo de visita contra Sporting.

Cuando concluyó ese partido, todos los jugadores se quedaron en el centro del campo por unos 12 minutos hablando entre ellos.

“El encerrón del domingo no sé por qué alarmó tanto, es una situación normal. En este equipo siempre ha sido así. Nosotros hemos gestionado dos cosas, que el equipo siempre sea agradecido con nuestra afición, y después ellos platican, minutos más o menos, pero no ha pasado nada”.

Orlando Galo es uno de los jugadores que Herediano cuidó para el inicio de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Herediano)

La otra inquietud alrededor del Herediano se dio en ese mismo duelo contra Sporting, cuando en el minuto 51 se dio un cambio que para muchos resultó extraño y hasta con cierto grado de preocupación: Alexandre Lezcano ingresó en lugar de Aarón Cruz.

El temor de la afición florense era que el guardameta se hubiese resentido. Sin embargo, más bien era todo lo contrario. Esa permuta fue estratégica, para darle descanso, tal y como ocurrió con Darril Araya, Adrián Garza y Elías Aguilar.

“A veces uno en el nivel de excitación que tiene mediante el partido, a mí se me olvidó hacer el cambio. No era algo que no estaba planificado. Pensamos que Aarón jugara 45 minutos y Lezcano 45 minutos. Simplemente se me fue el avión entre los ajustes y los cambios, pero no pasó nada. Estaba planificado que Aarón Cruz jugara solo 45 minutos”, explicó Héctor Altamirano.

Herediano visitará este miércoles 15 de mayo a Liga Deportiva Alajuelense, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido definitivo de esta serie semifinal será tres días después, a la misma hora, en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Entradas a la venta para partidos de la semifinal entre Alajuelense y Herediano

Estos son los precios para el partido de ida de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, el miércoles 15 de mayo en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)