Kelly Clarkson baja drásticamente de peso y niega estar tomando Ozempic para lograrlo

La evidente pérdida de peso de Kelly Clarkson ha generado curiosidad de medios estadounidenses y fans, quiénes se preguntan a qué se debe su cambio físico.

Este lunes 13 de mayo, la intérprete de éxitos como Because of you y Breakaway, finalmente despejó las dudas en su programa de entrevistas The Kelly Clarkson Show, en el que explicó que fue por un tema de salud.

La cantante estadounidense añadió que por mucho tiempo su médico le insistió comenzar un proceso de pérdida de peso; sin embargo, ella siempre se negó y le decía: “No, tengo miedo. Ya tengo problemas de tiroides”.

Kelly Clarkson llegó a pesar 203 libras. (Captura IG)

Y agrega que en el momento más complicado llegó a pesar 203 libras (alrededor de 92 kilos).

“Todo el mundo piensa que es Ozempic, pero no lo es. Es otra cosa”, añadió.

¿Qué es Ozempic? Copiado!

El Ozempic es un medicamento aprobado por la FDA para el control de la diabetes tipo 2, pues estimula la liberación de insulina en el páncreas.

Según había explicado La Nación, en diciembre del 2023, si bien este es un medicamento que suele venderse con receta médica, en Costa Rica no es obligatorio, aunque hay farmacias que piden receta.

Se trata de inyecciones que se colocan en el abdomen una vez por semana y su precio ronda los ¢100.000.

“Estos medicamentos no son mágicos, pero sí contribuyen a suprimir el apetito y contribuyen a enlentecer el vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que el estómago va a contener los alimentos más tiempo y la persona tendrá una sensación de llenura”, había dicho el endocrinólogo Jose Guillermo Jiménez a La Nación.

La ganadora de American Idol detalló que, en su caso, el medicamento que consume le ayuda a descomponer el azúcar, pues su cuerpo no realiza ese proceso bien.

En enero de este 2024, Kelly había dicho a People que por mucho tiempo ignoró la recomendación médica, pero que ahora cumple también con una dieta y sale a caminar a diario con sus hijos para ejercitarse.

“Como una mezcla saludable. Bajé de peso porque escuché a mi médico; hace un par de años no lo hacía. Y el 90% de las veces soy muy buena en eso, porque una dieta proteica es buena para mí de todos modos. Soy una chica de Texas, así que me gusta la carne”, dijo.