Además de las dietas, los regidores de San José cobran viáticos para ir a las sesiones

Municipalidad de San José

Cada vez que el Concejo Municipal de San José convoca sesiones, el ayuntamiento capitalino paga ¢10.090 por concepto de transporte a los regidores propietarios y suplentes. En promedio, entre enero y mayo del 2022, los ediles recibieron ¢66.000 mensuales cada uno para trasladarse a las reuniones, independientemente del medio de transporte que utilicen y el sitio en el que vivan.

En los primeros cinco meses del 2022, según datos suministrados por el municipio, los regidores propietarios y suplentes cobraron ¢7 millones para transporte. La factura por ese rubro en el 2021 fue de ¢11 millones y en el 2020 fue de ¢6,4 millones. La Nación consultó a las municipalidades de Heredia, Cartago, Alajuela y Garabito y en ninguna de esas entidades se pagan viáticos por transporte.

A las sumas pagadas para transporte hay que añadir las dietas canceladas por participar en las sesiones del Concejo Municipal. En promedio, en el 2020, cada regidor cobró ¢869.000 en dietas por mes, ¢1,2 millones mensuales en el 2021 y, entre enero y mayo del 2022, ¢1,2 millones por mes. Los regidores propietarios obtienen ¢183.000 por concepto de dietas por sesión y los suplentes. ¢91.000.

En el 2020, la Municipalidad canceló dietas por un total de ¢229 millones; en el 2021, ¢317 millones, y entre enero y mayo del 2022 pagó ¢135 millones. El subsidio fue creado en el año 2000 por medio de un acuerdo del Concejo Municipal.

[ Municipalidad de San José elige a dedo a integrantes de juntas de escuelas y colegios ]

De los 22 regidores propietarios y suplentes, dos renunciaron a los viáticos por transporte por considerarlo abusivo. Se trata de Andrea Rudín, regidora propietaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Ariana Sánchez, regidora suplente de esa misma agrupación política.

Rudín, quien funge como regidora desde mayo del 2020, dijo que notó el pago de los viáticos por transporte cuando retomaron las reuniones presenciales, entre octubre y noviembre de 2021, pues antes de eso sesionaban de manera virtual. Al percartarse del desembolso, pidió que no se lo transfirieran más.

“Yo lo noté luego de retomar las sesiones presenciales y solicité renunciar a ese beneficio, en marzo de 2021, aproximadamente. Yo voy al Concejo Municipal en Uber por el tema de lluvias y todo eso y no me sale en más de 5.000 o 6.000 ida y vuelta”, comentó Rudín.

En los últimos dos años, el municipio aprobó dos aumentos a los viáticos por transporte de los regidores: en el 2020 el beneficio era de ¢8.839; en el 2021 subió a ¢9.173 y en el 2022 se elevó a ¢10.090.

“Yo renuncié a ese pago porque no me parece justo, llamé a la Administración y me dijeron que existe un reglamento y que es por ese reglamento que se paga (...) Entonces, enviamos una carta y como a la semana nos lo dejaron de pagar. Creo que este tipo de beneficios no se justifican, porque ya de por sí las dietas son altas, yo creo que con lo que a uno le pagan de dieta ya se cubre el transporte”, subrayó la regidora del PAC.

[ Sindicalistas de Municipalidad de San José reciben hasta ¢12,6 millones al año en dietas ]

Agregó que, desde su perspectiva, no se justifica el pago de viáticos para transporte en un cantón urbano como San José, pues las distancias que deben recorrer los regidores son pequeñas y hay varias opciones de transporte público movilizarse.

Se intentó conocer la posición de Lennín Barrantes, presidente del Concejo Municipal de San José y regidor por el Partido Liberación Nacional, sobre este tema, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.