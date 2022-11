Videopodcast Estar Bien: diciembre despierta duelos entre luces y villancicos

¿Le pasa que diciembre es un mes que le despierta esperanza y alegría con sus aires y su luz, pero al mismo tiempo, la nostalgia y muchos, pero muchos recuerdos, sobre todo si alguien o algo muy significativo en su vida ya no está con usted?

Las pérdidas que se han experimentado durante el año que termina o incluso mucho más atrás, puede que se revivan en estos días, cuando a todos, de alguna manera, el ambiente nos presiona a estar con una sonrisa en la cara.

Este sentimiento de nostalgia que para muchos surge en estos días, tiene un nombre, según el Colegio de Psicólogos: el síndrome Navidad sin ti.

Para la psicóloga Jackie Solano, hay que empezar por reconocer nuestra vulnerabilidad para empezar a buscar formas que nos permitan minimizar el riesgo de que en estos días la tristeza evolucione a una depresión.

Estar Bien: duelos despiertan en diciembre Diciembre es un mes donde muchas emociones reviven, incluidas las generadas por un duelo, sea por la pérdida de un ser querido, un trabajo, una pareja, la salud

“Sea bondadoso con usted mismo. No lo niegue. Valide lo que usted está sintiendo en ese momento. Sea consciente de que hay fechas o aniversarios en los que va a ser vulnerable. Si está consciente de esto va a lograr que los riesgos no lo atropellen. Pero también, si usted invalida sus sentimientos, su cuerpo se lo va a recordar en algún momento”, advirtió la psicóloga.

Diciembre es el fin de un año y activa muchas emociones encontradas. Los recuerdos llueven y para muchos se convierten en una tormenta que conecta cerebro, cuerpo y corazón.

Es un tiempo donde las emociones afloran como el agua de un manantial. Hay memorias de tiempos felices, pero también recuerdos que pueden ser dolorosos y que el cerebro los vuelve a traer al presente, como si los eventos que los motivaron acabaran de pasar.

No solo se trata de la muerte de un ser querido. También puede ser la pérdida de una mascota amada, del trabajo, la salud, la pareja, y hasta de objetos materiales. Esto también suele pasar cuando se cumplen aniversarios, como cumpleaños, matrimonios o fechas de fallecimientos.

Salud mental protagoniza ‘Estar bien’: el nuevo videopodcast de los miércoles

“Se puede retroceder a las famosas etapas del duelo (negación, ira, aceptación). A veces se puede volver atrás y sentir dolor, culpa o enojo. También la ausencia”, dijo Jackie Solano.

La pérdida forma parte de la vida, agrega Solano. Al relacionarnos con otros, tenemos que pasar por todos estos procesos, incluida la pérdida. Esto involucra las emociones y nos lleva al luto.

“Puede ser que yo diga que ya me adapté a esa pérdida y he podido convivir y aceptar, pero resulta que en algún momento de la vida se me activan.

“Hay que reconocer la vulnerabilidad. Primero, acéptelo. Eso no significa que la voy a meter en un cajoncito y la voy a olvidar. Esa persona existió. No está, claro que la voy a extrañar, pero la debo recordar con amor y procurar recordar los momentos felices”, recomendó.

