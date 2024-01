Un centenar de médicos especialistas de CCSS piden permisos para probar suerte afuera

Más de un centenar de médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen en este momento un permiso sin goce de salario para no laborar del todo o para hacerlo en jornadas parciales, mientras prueban suerte en la medicina privada. La Unión Médica Nacional estima que la mitad de estos profesionales decide posteriormente renunciar a la CCSS.

La vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, Janice Sandí Morales, confirmó en una entrevista con La Nación que la salida de médicos especialistas continúa en la Caja y se vivió con más intensidad en el 2023.

No solo se trata de renuncias, sino también de solicitudes de permisos sin goce de salario y de reducción de jornadas laborales para probar suerte en los servicios médicos privados y, si les va bien, cambiar de escenario laboral.

Entre 2017 y octubre de 2023, 129 médicos especialistas renunciaron, lo cual representa un 3,4% de los 3.800 especialistas que laboran en hospitales públicos, informó Sandí. Esta era la cantidad de médicos especialistas que trabajaban con la CCSS a principios del 2023.

“Hay que diferenciar entre la renuncia a la CCSS y el grupo de colegas con permiso sin goce de salario que se han retirado de la institución y quienes, de alguna forma, no están trabajando en la práctica. El grueso de estos colegas no regresa a la Caja.

“En estos momentos contabilizamos más de 100 colegas en permisos totales o jornadas parciales. Es un dato aproximado que es muy cambiante y dinámico. Más de la mitad opta por quedarse laborando en la práctica privada”, explicó Sandí.

La Unión Médica toma estos datos del área de Recursos Humanos de la CCSS, específicamente, del control de nómina, informó la vocera de ese sindicato.

De los 129 especialistas que renunciaron entre el 2017 y octubre del 2023, detalló, hay 18 anestesiólogos, 14 especialistas en Ginecoobstetricia, 9 ortopedistas, 9 psiquiatras y 9 gastroenterólogos.

Janice Sandí asegura que al menos un médico de cada una de las 35 especialidades renunció a la CCSS en ese tiempo.

LEA MÁS: CCSS convoca a médicos a retomar estudios ante déficit de especialistas

Hace un año, tanto la Unión Médica como el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) difundieron un dato a partir de un sondeo entre hospitales sobre la renuncia de 208 médicos especialistas. Según ese sondeo, esa salida de profesionales se habría dado entre el 2021 y 2022.

La Nación solicitó al Siname una actualización de las cifras, pero a inicios de diciembre ese sindicato comunicó que la información estaba “en proceso de construcción”.

Crisis se agudizó en 2023

Para la Unión Médica, la salida de especialistas se agudizó en el 2023, cuando la situación “fue desastrosa”, según su criterio.

“De esas 129 dimisiones, solo este último año se registraron 40. Esto representa un incremento de casi el 60% con respecto a las renuncias que se venían dando en años anteriores.

“De esa 40 renuncias del 2023, más de la mitad (21) fueron en el Hospital Max Peralta, de Cartago, que está en un lío de crecimiento exponencial”, afirmó Sandí con referencia a la indefinición por parte de la CCSS sobre el futuro del nuevo hospital de esa región.

La Unión Médica califica de “debacle o colapso funcional” la situación del hospital cartaginés, a la que se suman, según dijo, otras crisis en los hospitales Nacional de Niños, San Juan de Dios y Calderón Guardia, para mencionar algunos de los que han tenido pérdidas sensibles de personal.

LEA MÁS: Intensivistas de Hospital de Niños desisten de no trabajar extras... por ahora

Por ejemplo, en diciembre trascendió que un grupo de médicos intensivistas del Hospital Nacional de Niños iba a dejar de trabajar horas extra. Entre las razones, señalaron sobrecarga laboral.

Negociaciones entre la CCSS, la Unión Médica y los intensivistas, permitieron que se pospusiera esa decisión al llegar a un acuerdo temporal de trabajar con normalidad hasta el 30 de enero.

Las renuncias son particularmente críticas cuando se trata de especialistas en Anestesia, Ortopedia o Ginecología, enfatizó Sandí. Esas son áreas donde más faltan especialistas en la CCSS.

Su carencia dificulta el manejo de las listas de espera en especialidades críticas como Ortopedia o Ginecología.

En el Hospital Max Peralta, de Cartago, la renuncia de los especialistas en Neurología dejó a la deriva a más de 3.000 pacientes con enfermedades como párkinson. Estos pacientes pasarán a engrosar las listas de espera en esa especialidad del Hospital Calderón Guardia. (Cortesía de la Caja)

También hay esperas en procedimientos diagnósticos, particularmente, en Radiología, donde servicios completos han entrado en crisis por la salida de médicos. Es el caso del Hospital Calderón Guardia.

La salida de médicos y la falta de suficientes especialistas también afectan a los pacientes que aguardan una cita de primera vez en una especialidad.

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) confirmó que más de un millón de personas permanecen en las listas de espera de la CCSS, de acuerdo con datos al 13 de diciembre.

Causas complejas y múltiples

Para el sindicato de médicos, la salida de especialistas de la CCSS tiene múltiples causas. Sigue pesando la sobrecarga laboral, pero, también, el deterioro en infraestructura y equipamiento en los diferentes hospitales público, lo cual dificulta la realización de lo que ellos llaman “acto médico”.

“Además, hay una especie de decepción generalizada. En la CCSS parece que no les importa que trabajemos en condiciones que ni siquiera son dignas. No hay ni lo mínimo. La CCSS también es una institución en competencia, pero no ve ese tema de la competitividad, que es una presión enorme”, dijo Sandí.

LEA MÁS: Colegio de Médicos: incorporar especialistas sin demostrar idoneidad agravaría listas de espera

¿Qué pasó con la comisión, encabezada por el Ministerio de Salud, que analizaría el tema de los especialistas?

La Nación consultó al Ministerio de Salud que, en respuesta enviada por correo, reiteró el desafío que representa para este sector la necesidad de médicos especialistas.

Salud aseguró que la Comisión de Alto Nivel y la Mesa de Trabajo Técnica Interinstitucional, que se integró a inicios del año pasado para ver este tema, ha trabajado en los últimos meses junto a la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros (INS), Poder Judicial y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

La entidad reiteró que existe una ruta de trabajo con cinco ejes temáticos:

El Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud.

en Salud. El Lineamiento General sobre la Gestión de Contratación y Retención del Recurso Humano Médico Especializado.

Un decreto ejecutivo para el proceso de admisión único a los programas de formación de especialistas y subespecialidades médicas.

a los programas de formación de especialistas y subespecialidades médicas. La actualización del contrato de retribución social.

El programa decenal de formación de personal médico.

La Nación consultó tanto al Colegio de Médicos como a la Defensoría de los Habitantes sobre el avance del proceso. Por aparte, coincidieron en que todavía no hay novedades sobre el trabajo de la comisión.

En agosto del 2023 trascendió que el análisis de los temas relacionados con la fuga de especialistas médicos tomará todo el 2024.

“Cada uno de los ejes temáticos tiene plazo definido de cumplimiento, al cual se le da seguimiento; el Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud se encuentra en su fase final de diseño.

“La Dirección de Servicios de Salud, desde la Unidad de Recursos Humanos en Salud, ha estado desarrollando mesas de trabajo paralelas para los temas del decreto ejecutivo, el proceso de admisión único a los programas de formación de especialistas y subespecialidades médicas y la actualización del Contrato de retribución Social”, añadió Salud.

No obstante, la Unión Médica considera que esa comisión no ha trabajado con la celeridad y urgencia que se requiere. A la hora de la verdad, asegura Janice Sandí, la comisión no ha funcionado, al punto, dice, que Salud no ha dicho cuántos especialistas necesita Costa Rica.

“Estuvimos de acuerdo en que se replanteara todo el tema del Cendeisss (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social). También estamos de acuerdo en que se transparentara más la elección de especialistas, pero de qué sirve todo esto si no conoce cuánta gente se necesita”, dijo Sandí.