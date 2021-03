“Esto podría ser una forma de proyección y desplazamiento. Es decir, la amenaza de la situación la saco de mí, la desplazo hacia afuera y la proyecto. Obviamente, esto se hace para que yo pueda tener control sobre mis emociones, para que no me afecte. Para no sufrir, al fin de cuentas”, interpreta Benicio Gutiérrez Doña, investigador principal del estudio para habla hispana y catedrático de la UNED.