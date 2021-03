“Cosas que el país decía que tenía: por más que la Sutel (Superintendencia de Telecomunicaciones) y Fonatel (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) dijeran que estábamos cerquísima de la universalización del Internet, no es cierto. ¡No es cierto! Eso se cayó. Hay algunas cosas que cayeron por su propio peso, y que son imposibles de argumentar hoy en día. No teníamos una red de Internet de banda ancha que conectara hogares, empresas e instituciones. La teníamos en parches, pero no como una solución país.