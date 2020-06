“De igual manera ocurre con el nexo epidemiológico reportado por el usuario. Si bien es cierto no se podía comprobar que el familiar que cursaba con cuadro gripal fuese portador del covid-19 por falta de pruebas, no se debería asumir que no era paciente positivo por covid-19 como se encuentra descrito en la nota del expediente médico del 27 de marzo de 2020. Esta situación derivó a asumir la inexistencia de nexo epidemiológico”, anota el ministro de Salud